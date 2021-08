Matt Amodio réagit au contrecoup de style de réponse

Matt Amodio est peut-être le quatrième plus gros salaire de Jeopardy ! l’histoire, mais c’est son style de réponse unique qui lui a volé la vedette, pour le meilleur ou pour le pire. Tout au long de la séquence de 15 jours de victoires consécutives d’Amodio, le Jeopardy! champion a frotté les téléspectateurs dans le mauvais sens avec son choix de répondre à tous les indices avec “quoi”, peu importe si la réponse est une chose ou une personne, mais il s’avère qu’il y a une stratégie derrière la folie.

Après une séquence de victoires époustouflante, Amodio, un doctorat en informatique de cinquième année. candidat de New Haven, Connecticut, a parlé de sa technique de réponse dans une nouvelle interview pour la Yale School of Engineering and Applied Science. Alors qu’Amodio a reconnu que “d’autres personnes ont été très contrariées par le fait que je sois robotique au lieu de former une question différemment à chaque fois”, il a déclaré qu’il avait “une stratégie dans laquelle je forme toutes mes questions avec un” qu’est-ce ” au début “. Amodio a déclaré que cela lui permettait de “se concentrer sur le reste de l’indice”. Amodio a comparé sa technique aux méthodes utilisées en informatique.

“C’est le genre de chose que nous faisons tout le temps en informatique. Vous avez une section de votre programme et il fait ‘A’ ou ‘B’ et il doit décider lequel”, a-t-il déclaré. “Ensuite, vous réalisez” Attendez, nous n’avons jamais vraiment besoin de faire” B “, alors vous coupez cela et laissez juste un petit peu de programme. C’est plus propre et là où il y a moins de choses qui bougent, il y a moins de choses qui peuvent mal tourner. “

Bien que la méthode unique d’Amodio pour donner ses réponses ait contrarié certains téléspectateurs, il n’a en fait enfreint aucune règle. En fait, alors que les critiques concernant sa bizarrerie de réponse augmentaient, le jeu télévisé est sorti pour défendre le champion en titre. Dans un tweet, le jeu télévisé a déclaré que son utilisation de « ce qui est » dans ses réponses était « totalement acceptable » et que le Jeopardy officiel ! Les règles stipulent que « toutes les réponses des candidats à une réponse doivent être formulées sous la forme d’une question », et l’émission « n’exige pas que la réponse soit grammaticalement correcte ». Cela signifie que “l’approche sans fioritures d’Amodio est unique mais bien avec des lignes directrices”. Amodio a déclaré qu’il était “heureux que Jeopardy! ait dit que cela était parfaitement dans les règles”, ajoutant qu’il avait “regardé Jeopardy! tous les jours de ma vie, donc je savais que tout allait bien”.

Le style de réponse d’Amodio n’a certainement pas eu d’impact sur son gameplay. En fait, Amodio se classe actuellement au quatrième rang des revenus les plus élevés de Jeopardy ! histoire avec un total gagnant de plus de 475 000 $ à compter de cette publication. Il a remporté 15 matchs consécutifs et s’est déjà assuré une place dans le Tournoi des Champions la saison prochaine.