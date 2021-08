Matt Amodio, le doctorant à Yale, a maintenant plus de 500 000 $ de gains sur Jeopardy ! alors qu’il continue avec une séquence de 16 victoires consécutives.

En cours de route, il a agacé les fans en répondant à tout par « Qu’est-ce que… » ou « Qu’est-ce que… » et cela inclut des réponses sur les gens, comme dans « Qu’est-ce que Joe Buck ? » pas le « Qui est » grammaticalement correct.

Mais il y a une raison à cela… et cela a beaucoup de sens.

Dans une interview avec le site Internet de la Yale’s School of Engineering and Applied Sciences, il a révélé son secret : c’est pour qu’il puisse se concentrer davantage sur le reste de l’indice et ne pas se concentrer sur la partie du discours à utiliser. C’est plutôt génial, n’est-ce pas ?

Voici les questions-réponses :

Votre style de réponse a suscité une certaine controverse, mais Jeopardy ! les producteurs l’ont défendu. Oui, j’ai une stratégie dans laquelle je forme toutes mes questions avec un « quoi » au début – ensuite, je peux me concentrer sur le reste de l’indice. D’autres personnes ont été très contrariées par le fait que je sois robotique au lieu de former une question différemment à chaque fois. J’étais content que Jeopardy! dit que c’était parfaitement dans les règles. J’ai regardé Jeopardy ! tous les jours de ma vie, alors je savais que ça allait. Vous éliminez simplement le travail mental inutile. C’est le genre de chose que nous faisons tout le temps en informatique. Vous avez une section de votre programme et il fait « A » ou il fait « B » et il doit décider lequel. Ensuite, vous réalisez que « Attendez, nous n’avons jamais vraiment besoin de faire « B » », alors vous coupez cela et laissez juste un petit peu de programme. C’est plus propre et là où il y a moins de choses qui bougent, il y a moins de choses qui peuvent mal tourner.

Pas étonnant qu’il continue de gagner.

