Matt Amodio risque tout avec un double quotidien au maximum

Dix matchs après sa séquence de victoires massives, Jeopardy ! le concurrent Matt Amodio continue de faire des gameplays risqués. Le danger actuel ! champion, qui se classe désormais comme le huitième plus grand gagnant de l’histoire du jeu télévisé de longue date, a suscité beaucoup de nerfs parmi les téléspectateurs lors de l’épisode de mardi lorsqu’il a tout risqué avec une enchère quotidienne maximale, alors qu’il n’avait qu’une mince avance de 1 600 $ sur ses concurrents.

Le doctorant de New Haven, Connecticut, a atterri sur un Daily Double, et plutôt que de jouer la sécurité, il a décidé de tout risquer en pariant la totalité de son prix de 13 000 $ dans un mouvement qui a choqué beaucoup. L’indice disait: “L’Australie est devenue sa propre nation le 1er janvier 1901 comme celle de l’Australie, un mot impliquant l’union pour le bien de tous.” Amodio, qui avait l’air visiblement nerveux après avoir offert son pari, pouvait heureusement pousser un soupir de soulagement car il n’a pas manqué un battement en répondant correctement, “Qu’est-ce que le Commonwealth ?” Avec son coup risqué, Amodio a doublé son prix en argent de 13 000 $ à 26 000 $.

Eh bien, c’était un grand Daily Double pour Matt Amodio ! pic.twitter.com/mwwAqg17Qs — Danger ! (@Jeopardy) 3 août 2021

Pendant son péril ! passage, Amodio est devenu connu, et bien applaudi, pour son gameplay stratégique, impliquant notamment son Final Jeopardy ! paris. S’adressant à Entertainment Weekly après avoir assuré son retour pour le Tournoi des Champions la saison prochaine, Amodio a déclaré que sa “stratégie était de regarder Ken [Jennings], et essayez de faire tout ce que Ken fait. » Avant de monter sur la scène Jeopardy ! pourrait de lui. Et puis aussi, James [Holzhauer] a apporté beaucoup d’analyses probabilistes en termes de sélection d’indices à faire. Je viens de me rappeler comment ils l’ont fait, et j’espère que je l’imite du mieux que je peux.

“Il y a des moments où je sais qu’un gros pari est mathématiquement la bonne chose à faire, et je déteste ça. Je déteste vraiment ça”, a-t-il admis. “Je pense [James] se délecter de cette adrénaline, et j’aimerais vraiment vraiment que ce ne soit pas la bonne chose à faire. J’essaie de le sucer et de le faire quand même, mais ça ne me vient pas naturellement.”

Malgré à quel point son gameplay peut être époustouflant, Amodio court sur Jeopardy ! n’a pas été sans controverse. Alors qu’il montait sur la scène du jeu télévisé en juillet, il a rapidement suscité l’agacement des téléspectateurs pour son étrange caprice de réponse. Plutôt que de répondre aux indices par « qui est » le cas échéant, il a répondu à tous les indices par « quoi ». Amodio a déclaré à EW qu’il ne voulait offenser personne avec cette bizarrerie. Avec sa victoire de mardi soir, Amodio a ajouté 52 000 $ à son total, qui s’élève maintenant à 362 400 $.