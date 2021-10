Matt Amodio s’exprime après la fin de sa séquence de victoires

Péril! La séquence de 38 victoires consécutives du concurrent Matt Amodio s’est terminée lundi alors que le doctorant de l’Université de Yale a terminé sa course avec une troisième place. Au cours de sa course impressionnante, Amodio a accumulé 1 299 indices corrects, remporté 1 518 601 $ et ajouté son nom au temple de la renommée derrière seulement Ken Jennings et sa séquence de 74 victoires consécutives en termes de victoires consécutives.

La troisième place d’Amodio est survenue lors de l’émission de lundi contre les nouveaux arrivants Jonathan Fisher, un acteur de Floride, et Jessica Stephens, une assistante de recherche statistique du Tennessee. Peu de temps après la diffusion de sa séquence de fin de séquence, Amodio s’est rendu sur Twitter pour féliciter ses camarades « brillants » et encourager ses partisans à « célébrer un match bien joué ».

Félicitations aux deux brillants challengers d’aujourd’hui pour en avoir fait un jeu passionnant de #Jeopardy aujourd’hui ! Célébrons un match bien joué par Jonathan et Jessica ! – Matt Amodio (@AmodioMatt) 12 octobre 2021

La séquence de victoires d’Amodio est survenue pendant une période mouvementée pour Jeopardy! alors que le jeu télévisé continue de chercher un hôte permanent pour remplacer Alex Trebek après le passage de courte durée et controversé de l’ancien producteur exécutif Mike Richards. Jennings et l’actrice Mayim Bialik animeront l’émission jusqu’à la fin de l’année pendant que Jeopardy! poursuit la recherche d’un hôte à temps plein.

La controverse entourant la recherche d’hébergement a peut-être fait les gros titres, mais elle n’a pas affecté le jeu d’Amodio. Le joueur a déclaré au Washington Post le mois dernier: « Franchement, la dernière chose à laquelle je pense quand je suis au milieu d’un match est de savoir qui héberge », a-t-il poursuivi, « J’ai entendu des gens dire: » Oh mec, vous êtes passé à votre quatrième hôte, cela doit être difficile. Et je dirais : « Eh bien, vous avez raison, mais je ne m’en suis même pas rendu compte, nécessairement. » Parce que j’essaie de sortir ces faits vraiment obscurs de mon cerveau, et cela me prend toute l’énergie mentale que je peux me permettre pour le moment. »

Toute l’attention détournée de lui était en fait utile pour l’introverti autoproclamé alors qu’il se préparait pour chaque match. « Je n’ai jamais fait l’expérience d’une attention même modérée, encore moins d’autant d’attention », a-t-il déclaré. « Je suis en fait assez surpris d’avoir apprécié ça. »

Bialik a fait l’éloge du large éventail de connaissances et de capacités d’Amodio sur le buzzer du site Web de Jeopardy!. « Il était incroyable, et aussi vraiment, vraiment amusant à regarder », a déclaré Bialik. « Je ne pense pas avoir connu depuis tout le temps que je suis ici quelque chose comme ça, avec le rythme et l’intensité qu’il a pu suivre. » Jennings a ajouté qu’Amodio était « un joueur tellement fantastique » que l’émission a confirmé qu’il serait inclus en tant que candidat au prochain Tournoi des Champions. « La seule chose que j’admire plus que toute autre chose sur Jeopardy!, c’est la régularité. C’est tellement difficile de sortir et de gagner jour après jour et semaine après semaine », a déclaré Jennings.