Matt Barnes : “Le meilleur partenaire que j’aie jamais eu est Vince Carter”

On a récemment entrevu une série de déclarations de nombreuses voix autorisées qui sont plus que surprenantes, et celle faite par Matt Barnes il y a quelques heures n’est pas loin derrière. Parce que?

Avec Matt Barnes Nous parlons de l’un des joueurs avec le plus d’expérience et de bagage de la NBA, un attaquant avec de nombreuses expériences en championnat, et qui après avoir été coéquipier de joueurs de la stature de Kobe Bryant, Shaquille O’Neal ou Allen Iverson , mais qui a préféré mettre en avant sa scène avec Vince Carter. Surplus ou réalité ?