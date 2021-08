Matt Berninger reprend “I’m Waiting For The Man” du Velvet Underground

En avance sur I’ll Be Your Mirror : Hommage au Velvet Underground & Nico’s Date de sortie du 24 septembre, The National’s Matt Berninger a partagé son interprétation de “I’m Waiting For The Man” exclusivement sur Consequence aujourd’hui (30 juillet).

L’album hommage, produit par le regretté Hal Willner, a été initialement envisagé en 2017 et mettra en vedette Berninger, Kurt Vile, Michael Stipe, Sharon Van Etten & Angel Olsen, Saint-Vincent & Thomas Bartlett, King Princess, Courtney Barnett, et plus encore.

Le premier morceau du disque, une version de “Run Run Run” de Kurt Vile & The Violators, est maintenant disponible. Articles dédicacés limités, y compris des pressages de vinyle et de test de vinyle signés par Kurt Vile et d’autres artistes en vedette.

I’ll Be Your Mirror a été supervisé et produit par Hal Willner, celui de Lou Reed cher ami et producteur décédé l’année dernière. Willner était un maître de l’album hommage, chaque projet sur lequel il travaillait étendant l’ampleur de l’artiste ou de l’œuvre considérée. En particulier, il se considérait comme le principal conservateur de l’héritage de Reed, et le soin et l’amour qu’il ressentait pour le travail de son ami sont évidents dans chaque note de I’ll Be Your Mirror. À juste titre – et malheureusement – ​​c’est le dernier album sur lequel il a travaillé.

La sortie de I’ll Be Your Mirror marque le coup d’envoi d’une solide campagne d’activité Velvet Underground en 2021. L’album hommage a été conçu en 2017 en même temps que Todd Haynes a signé pour diriger The Velvet Underground, le film très attendu d’Apple Original qui vient d’être présenté en avant-première au Festival de Cannes 2021 pour recevoir des critiques élogieuses et marque la première incursion de Haynes dans l’espace documentaire. Le Velvet Underground fera ses débuts mondiaux dans les cinémas et sur Apple TV+ dans le monde le 15 octobre, aux côtés d’une bande originale organisée par Randall Poster et Todd Haynes via Republic/UMe.

Précommandez I’ll Be Your Mirror : Hommage au Velvet Underground & Nico.