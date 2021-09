Matt Corral d’Ole Miss est le nouveau favori de la semaine 4

À l’aube de la semaine 4 de la saison de football universitaire, les favoris du trophée Heisman semblent terriblement différents par rapport au début d’il y a quelques semaines, lorsque certains joueurs ont eu le bénéfice du doute en raison des équipes puissantes pour lesquelles ils jouent.

Le quart-arrière de l’Oklahoma Spencer Rattler a commencé la saison en tant que favori de Heisman 2021, tandis que les autres quarts-arrières DJ Uiagalelei (Clemson), Bryce Young (Alabama) et CJ Stroud (Ohio State) étaient à ses côtés. Mais ces dernières années, il est incroyablement rare que le favori de Heisman de la semaine 1 finisse par tout gagner et, selon Tipico Sportsbook, il semble que le potentiel de Rattler à être une exception s’estompe.

Au cours des premières semaines de la saison, il n’a pas fallu longtemps à Young pour atteindre le sommet en tant que favori de Heisman, et entre son bras et l’arsenal de récepteurs de Crimson Tide, cela avait du sens.

Mais maintenant, à l’approche de la semaine 4, il y a un nouveau leader pour le trophée individuel le plus convoité du football universitaire, et c’est le quart-arrière d’Ole Miss Matt Corral, qui a commencé la saison à +2000.

Au cours des trois premiers matchs de cette saison, le quart-arrière junior a lancé pour un total de 997 verges et neuf touchés et a un pourcentage d’achèvement de 68,8. Il détient actuellement la cinquième meilleure cote de passeur du pays, et il a également ajouté 158 verges et cinq touchés au sol. Et il n’a pas encore lancé d’interception et marque en moyenne deux sacs par match.

Plus récemment, Corral a présenté une émission avec des statistiques de jeu vidéo lors de la semaine 3 lors de la victoire 61-21 d’Ole Miss sur Tulane, et c’est sûrement une des raisons pour lesquelles Tipico l’a choisi comme favori de Heisman pour la semaine 4.

Contre la vague verte, il avait un pourcentage d’achèvement de 74,2 en lançant pour 335 verges, et il était responsable de sept (7 !!) touchés – trois dans les airs et quatre autres au sol, ce qui était une première dans l’histoire de la SEC.

Cela fait six touchés pour @corral_matt au cas où vous compteriez. pic.twitter.com/BtuM5Lbolb – Ole Miss Football (@OleMissFB) 19 septembre 2021

C’est un joueur électrique et il peut absolument le lancer.

Boule de seau Matt Corral 🪣

Jonathan Mingo attrape le TD Oui. Golden Corral est un CHIEN pic.twitter.com/I9jNWWyS3b — Le portail de transfert CFB (@TPortalCFB) 19 septembre 2021

Ole Miss a un bye, donc on ne sait pas s’il restera le favori après ne pas avoir joué ce week-end. Et une performance explosive de quelqu’un comme Young – dont l’équipe n ° 1 de l’Alabama affronte Southern Miss samedi – pourrait évidemment changer cela.

Mais avant la semaine 4, voici un aperçu des derniers favoris du trophée Heisman 2021, selon Tipico Sportsbook vendredi.

Cotes du trophée Heisman 2021 lors de la semaine 4



Matt Corral, Ole Miss QB +200

Pourcentage d’achèvement : 68,8

Chantiers de dépassement : 997

Verges/passe : 10.4

Passage des TD : 9

INT : 0

Sacs : 6

Cours de course : 158

TD en cours d’exécution : 5

Cotes Heisman de la semaine 3 : +450

Bryce Young, Alabama QB +220

Pourcentage d’achèvement : 68,0

Chantiers de dépassement : 811

Verges/passe : 8.1

Passage des TD : dix

INT : 0

Sacs : 4

Cours de course : -4

TD en cours d’exécution : 0

Cotes Heisman de la semaine 3 : +185

Malik Willis, Liberty QB +1000 JT Daniels, Géorgie QB +1200 Spencer Rattler, Oklahoma QB +1500 Desmond Ridder, Cincinnati QB +1500 CJ ​​Verdell, Oregon RB +3000 Anthony Brown, Oregon QB +3000

