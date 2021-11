Matt Corral fait ses adieux à Ole Miss avant le dernier match à domicile : « Cette équipe signifie quelque chose pour moi »

La star d’Ole Miss, Matt Corral, a posté un message d’adieu aux fans vendredi avant le dernier match à domicile des Rebels.

Corral semble susceptible de sauter sa dernière année d’éligibilité et de se déclarer pour le repêchage de la NFL une fois la saison terminée. Dans son long message à Rebel Nation, il a remercié ses entraîneurs, ses coéquipiers et ses fans pour leur soutien.

Le quart-arrière du Mississippi Matt Corral (2) est limogé par le secondeur de Liberty Storey Jackson (12) au cours de la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA à Oxford, Mississippi, le samedi 6 novembre 2021. Le Mississippi a gagné 27-14. (Photo AP/Rogelio V. Solis)

« J’ai tellement d’appréciation pour Rebel Nation. L’amour et le soutien que j’ai reçus des fans, du corps professoral, de l’administration et du personnel au cours de mes quatre années ici ont été remarquables, et Oxford sera toujours une seconde maison pour moi », a écrit Corral.

« Je le pense vraiment quand je dis que cette équipe signifie quelque chose pour moi. Les autres dirigeants et moi avons formé un lien au sein de cette équipe qui s’est unie lorsque les temps étaient durs. Quand personne ne nous applaudissait, c’était nous qui tenions le coup. Le l’amour dans cette équipe était et est inégalé. C’est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Les vestiaires comme celui-ci sont rares. «

Le demi défensif du Texas A&M Demani Richardson (26 ans) tente de retirer le ballon du quart-arrière du Mississippi Matt Corral (2) au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 13 novembre 2021, à Oxford, Miss (AP Photo/Rogelio V. Solis)

LES WEEK-ENDS SEC COMME CELUI-CI SONT POURQUOI IL DEVRAIT Y AVOIR UN CALENDRIER DE LIGUE DE 10 JEUX

Corral et Ole Miss ont encore au moins trois matchs à jouer. Les Rebels affrontent Vanderbilt samedi et terminent la saison régulière avec l’Egg Bowl contre Mississippi State. Avec une fiche globale de 8-2, l’équipe jouera probablement un match de bowl au cours de l’hiver.

Le quart-arrière du Mississippi Matt Corral lance une passe contre Texas A&M lors de la première mi-temps d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 13 novembre 2021 à Oxford, Mississippi (AP Photo/Rogelio V. Solis)

Corral est l’un des meilleurs espoirs du quart-arrière. Il a mis en place une saison 2021 stellaire qui a fait de lui un demi-finaliste du prix Maxwell et un top 10 du prix Johnny Unitas Golden Arm.

Il a 2 774 verges par la passe et 17 passes de touché.