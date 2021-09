Matt Damon a dû obtenir l’autorisation de filmer Thor: Love And Thunder, et cela ressemble à une affaire sérieuse

Le tournage de Thor: Love and Thunder a eu lieu en Australie, le pays d’origine de la star Chris Hemsworth. Étant donné que la pandémie affecte toujours les voyages et que l’Australie est l’un des pays les moins touchés par le virus COVID, voyager dans le pays n’est pas si facile, surtout à l’époque où Thor: Love and Thunder tournait au début de cette année. Dans une interview avec GQ, Matt Damon explique qu’il a été approché par des représentants du gouvernement australien et qu’on lui a dit que la seule raison pour laquelle il avait été autorisé à entrer dans le pays était que le film créait des emplois pour les Australiens. Damon admet également que le film aurait certainement survécu sans lui, mais que l’Australie semblait reconnaître la valeur des rires qu’il apporterait au film. Discutant de la façon dont il a reçu la permission d’apparaître dans Thor: Love and Thunder, l’acteur a déclaré au magazine,