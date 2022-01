Matt Damon a lancé une publicité pour promouvoir les crypto-monnaies et elle devient virale

Une publicité mettant en vedette Matt Damon pour promouvoir la plate-forme Crypto.com devient virale et a été fortement critiquée, avant ses débuts tant attendus au Super Bowl en février.

« Il n’y a pas assez de dégoût dans le monde pour décrire Matt Damon annonçant un stratagème de Ponzi. » A déclaré Carole Cadwalladr, écrivaine d’extrême gauche pour le quotidien britannique The Guardian.

« La grande histoire des hommes courageux qui ont dépensé 378 000 $ sur un dessin animé de singe ». A déclaré Jason O. Gilbert, un ouvrier du Daily Show.

Cependant, ce que les producteurs de la publicité considéraient comme créatif et innovant, le public l’a décrit comme disproportionné et embarrassant. Puisque la publicité suggère que les personnes qui achètent des crypto-monnaies feront partie de la communauté des pionniers historiques, comme les frères Wright ou les astronautes de l’alunissage.

« L’histoire est remplie de presque tous ceux qui se sont presque aventurés, qui ont presque réussi », explique Matt Damon vêtu de noir devant la caméra alors qu’il se promène dans un « musée de la bravoure » virtuel affichant une série de jalons dans l’accomplissement humain. Source : YouTube

Cependant, Matt Damon n’est pas la première célébrité à promouvoir publiquement les crypto-monnaies. Kim Kardashian a été critiquée l’année dernière après avoir fait la promotion d’Ethereum. Et de Lindsay Lohan à Melania Trump, ils se sont plongés dans le monde des NFT.

Crypto.com n’a pas publié d’informations sur les coûts de production de la publicité mettant en vedette Matt Damon. Cependant, Crypto.com a annoncé l’année dernière qu’il dépenserait plus de 100 millions de dollars dans la campagne marketing pour promouvoir sa plate-forme. La plateforme a également indiqué que les publicités mettant en vedette Damon et réalisées par le directeur de la photographie Wally Pfister, seront diffusées dans plus de 20 pays.

« Je n’ai jamais fait de sauvegarde comme celle-ci », a déclaré Damon dans une interview. « Nous espérons que c’est le début d’une grande collaboration à long terme. » Ajoutée.

Les plateformes de crypto-monnaie comme Crypto.com et Coinbase ont investi d’énormes sommes d’argent dans le secteur du marketing l’année dernière. De plus, ils ont signé de nombreux accords avec des ligues et des équipes sportives aux États-Unis. De nombreuses célébrités s’y engagent également, par le biais de partenariats ou de leurs propres investissements personnels.

Crypto.com est actuellement lié à la Formule 1, à l’Ultimate Fighting Championship et à la première ligue de football d’Italie. De plus, il a des ententes avec le club de soccer français Paris Saint-Germain et les Canadiens de Montréal.

L’acteur Matt Damon, qui est également investisseur dans la plateforme Crypto.com. Il a déclaré qu’il était conservateur avec ses investissements dans le site et qu’il « survivrait ou mourrait avec l’économie de la cryptographie » tout en se concentrant sur son travail quotidien en réalisant des films.

Le prix du Bitcoin a augmenté de 60% au cours de la dernière année à ce jour, atteignant de nouveaux sommets de 69 000 $. La hausse des prix et l’intérêt croissant pour une grande variété de crypto-monnaies ont coïncidé avec l’attention croissante des célébrités intéressées à participer au marché, allant d’Amitabh Bachchan à Kim Kardashian.

