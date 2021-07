Matt Damon a transmis Avatar malgré l’offre de 10% des bénéfices ⋆ .

in

Jason Bourne La star Matt Damon a refusé le rôle principal du film de science-fiction de James Cameron Avatar en raison de conflits d’horaire et a transféré une somme d’argent stupéfiante.

Au cours de sa masterclass au Festival de Cannes, Damon a discuté du déclin de l’offre de Cameron de jouer le rôle principal dans le blockbuster de 2009 malgré l’offre d’argent généreuse qu’il aurait reçue.

« On m’a proposé un petit film intitulé Avatar, James Cameron m’en a offert 10 % », dit Damon. “Je vais entrer dans l’histoire… vous ne rencontrerez jamais un acteur qui a refusé plus d’argent.”

La décision de Damon était due à la planification alors qu’il tournait le Jason Bourne films et ne voulait pas quitter brusquement la célèbre franchise de films d’action. Il a également partagé une histoire dans laquelle il a parlé de l’offre à l’acteur John Krasinski. Alors que c’était une surprise, Krasinski a déclaré comme Damon se souvient: “Rien ne serait différent dans votre vie si vous aviez fait Avatar, sauf que toi et moi aurions cette conversation dans l’espace.

Avatar a rapporté 2,8 milliards de dollars dans le monde. Le rôle a été inévitablement offert à Sam Worthington, cependant, il n’a pas reçu 10% des bénéfices du film. Il devrait jouer dans les prochaines suites.

Damon a été dans une pléthore de films dont Le Martien, Élysée, Interstellaire, et Chasse de bonne volonté. Plus récemment, il a joué dans le drame James Mangold primé aux Oscars. Ford contre Ferrari, et le prochain film réalisé par Tom McCarthy Eau plate.

Après Avatar sorti en 2009, il a été annoncé que plusieurs suites seraient en préparation. La première des suites est prévue pour une sortie en 2022.