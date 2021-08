Matt Damon est à fond sur la relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck : “Personne ne tire plus fort que moi”

in

Matt Damon est au courant de la romance ravivée de Jennifer Lopez et Ben Affleck.

L’acteur de 50 ans a parlé de la relation du couple lors d’une série de questions-réponses rapides dans une interview à venir pour “The Carlos Watson Show”.

“Oh mec, personne ne tire plus fort que moi”, a déclaré Damon, selon le magazine People.

“Ils sont tous les deux géniaux”, a-t-il ajouté. “Je veux juste leur bonheur. Ils ont l’air plutôt heureux en ce moment.”

JENNIFER LOPEZ, LA RELATION DE BEN AFFLECK DEVENUE PLUS SERIEUSE AU DÎNER AVEC SA FILLE EMME

Matt Damon a déclaré qu’il n’y avait personne d’autre « tirant plus fort » que lui pour la relation ravivée de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Damon et Affleck sont amis depuis l’enfance. (Photo de Frazer Harrison/.)

Affleck, Lopez et sa fille Emme ont été aperçus en train de quitter Craig’s à West Hollywood mercredi. L’acteur de “Gone Girl” a passé du temps avec la famille de Lopez ces derniers mois, y compris une sortie à laquelle ont assisté ses propres enfants et ceux de la pop star.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur relation après que la chanteuse et son fiancé, Alex Rodriguez, aient rompu en avril.

“Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester”, a déclaré le couple dans un communiqué à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

Affleck et Lopez étaient auparavant fiancés depuis environ deux ans. Les deux se sont séparés en 2004 et Affleck a épousé l’actrice Jennifer Garner en 2005. Le couple – qui partage trois enfants ensemble – a divorcé en 2018.

Lopez partage Max et Emme avec son ex-mari Marc Anthony.