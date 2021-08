Matt Damon est enraciné pour la romance ravivée de Ben Affleck et Jennifer Lopez

Étant donné que le dernier projet de Matt Damon a été entaché de controverse, il pourrait être heureux de faire face à des questions sur un autre sujet, la relation ravivée de son ami Ben Affleck avec Jennifer Lopez. Damon a été interrogé à plusieurs reprises sur la romance de son ami avec la star des Hustlers ces dernières semaines, et il a clairement indiqué qu’il les soutenait dans ses derniers commentaires. Lopez et Affleck se sont remis ensemble en avril après avoir mis fin à ses fiançailles avec Alex Rodriguez.

“Oh mec, personne ne tire plus fort que moi”, a déclaré Damon lorsque Carlos Watson l’a interrogé sur la relation de Lopez et Affleck plus tôt cette semaine. “Ils sont tous les deux géniaux. Je veux juste leur bonheur. Ils ont l’air plutôt heureux en ce moment.” Damon est apparu dans The Carlos Watson Show pour parler de son nouveau film, Stillwater, contre lequel Amanda Knox s’est récemment prononcée pour avoir été inspirée par son histoire.

Bennifer 2.0 a été un sujet fréquent auquel Damon a été confronté lors de la promotion de Stillwater. Lors d’une apparition en juillet sur Extra, il a déclaré qu’il était « tellement heureux » pour son collaborateur de Good Will Hunting. “Il est le meilleur. Il mérite tous les bonheurs du monde”, a déclaré Damon. “Je suis content pour eux deux.” Damon a même rejoint Lopez et Affleck lors d’une promenade sur la plage à Malibu au début du mois.

Lorsque Damon était au Jess Cagle Show le mois dernier, Cagle a mentionné que Damon était constamment interrogé sur Lopez et Affleck. “D’accord. Mais comment serais-je autrement ? Par exemple, serais-je malheureux ? Par exemple : ‘Je déteste le véritable amour'”, a plaisanté Damon. “Ça craint. Ouais. Ouais. Je ne leur souhaite rien, mais tu sais, des difficultés.”

Lopez et Affleck se sont rencontrés lors de la fabrication de la bombe au box-office Gigli en 2001. Ils se sont fiancés en novembre 2002 et se sont séparés en janvier 2004. Les deux sont cependant restés amis et ont ravivé leur relation en avril. Le 24 juillet, Lopez a célébré son anniversaire en confirmant que la relation était rétablie. Elle a inclus une photo des deux s’embrassant sur un bateau.

Bien que Lopez soit devenue officielle sur Instagram avec la relation, elle n’en a pas trop parlé. Cela laisse aux sources proches du couple le soin de combler les blancs. L’un d’eux a récemment dit à E! News Lopez “n’a pas été aussi heureux depuis longtemps”, ajoutant que les deux sont “pleinement attachés l’un à l’autre”. Cependant, les deux ne sont pas pressés de se fiancer ou de se marier. Ils sont “sur la même longueur d’onde” et “ont mêlé leur vie et leur famille et ne ressentent pas encore le besoin de se fiancer ou même de se marier. Ils ont tous les deux été là et ne pensent pas que ce soit nécessaire.” Les deux sont “très sécurisés” dans la relation telle qu’elle se présente actuellement, a déclaré la source.