Matt Damon et Ben Affleck semblent méconnaissables dans la première bande-annonce de “The Last Duel”

Matt Damon et son meilleur ami Ben Affleck jouent ensemble dans un nouveau film, ce qui en fait la première fois qu’ils apparaissent à l’écran ensemble depuis 1999, et ils ont tous les deux l’air méconnaissables. Dans le prochain film The Last Duel, Damon joue le personnage de Jean de Carrouges, tandis qu’Affleck joue le rôle du comte Pierre d’Alen dans le drame de style renaissance. Les fans pourront voir la paire dans le nouveau film le 15 octobre lors de sa sortie en salles uniquement.

Basé sur la bande-annonce passionnante, le personnage de Damon tente de s’affronter dans un match de joute contre le personnage d’Adam Driver, Jacques LeGris, après que la femme de Carrouges, Marguerite de Carrouges, interprétée par Jodie Comer, accuse LeGris de l’avoir violée. Après avoir avoué ce que LeGris lui a fait, son mari prend les choses en main pour tenter de mettre fin à la vie de LeGris. Bien que cela semble chevaleresque, Marguerite accuse son mari de vouloir simplement le faire plus pour sa fierté et moins pour lui sauver la vie.

Damon et Affleck sont tous deux très différents de leur personnalité habituelle. Damon a une coupe de cheveux de style mulet, tandis qu’Affleck est blonde décolorée avec un patch d’âme. Le film est basé sur l’histoire réelle du dernier duel officiellement sanctionné par la France et dans une déclaration des scénaristes, ils expliquent qu’il met en lumière une “femme héroïque de l’histoire”.

“Ce film est un effort pour raconter l’histoire d’une femme héroïque de l’histoire que la plupart des gens n’aiment pas”, indique le communiqué selon Entertainment Tonight. “Nous avons admiré sa bravoure et sa détermination résolue et avons estimé qu’il s’agissait à la fois d’une histoire qui devait être racontée et dont le drame captiverait le public de la même manière qu’il nous a émus en tant qu’écrivains. Au fur et à mesure que nous explorions l’histoire, nous , patriarcat codifié de l’Europe occidentale du 14ème siècle pour être encore présent de manière résiduelle (et dans certains cas presque inchangé) dans la société d’aujourd’hui.”

La déclaration s’est poursuivie avec: “Nous avons choisi d’utiliser le dispositif consistant à raconter l’histoire du point de vue de plusieurs personnages afin d’examiner le fait immuable que bien que souvent plusieurs personnes qui vivent le même événement repartent avec des récits différents, il ne peut y avoir qu’une seule vérité. ” Ce rôle est assez différent de ceux qu’Affleck est connu pour jouer, et il a même admis à la sortie qu’il était un peu nerveux pour cela.

“C’est 1386, donc c’est, comme, une armure et des épées et des trucs comme ça”, a-t-il déclaré avant la sortie de la bande-annonce. “Mais ce fut un réel plaisir de travailler avec Matt et Nicole Holofcener, qui ont écrit le scénario avec nous. [Matt and I] n’arrêtait pas de dire : ‘Pourquoi n’avons-nous pas fait cela plus souvent ?'” Affleck et Damon sont tous deux des scénaristes du film.