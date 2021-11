Matt Damon et Robert Downey Jr. rejoignent Oppenheimer, le nouveau film de Nolan

Matt Damon et Robert Downey Jr. sont sur le point de sceller leur incorporation au casting d’Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan centré sur la figure de J. Robert Oppenheimer, l’un des pères de la bombe atomique joué par Cillian Murphy.

Selon The Hollywood Reporter, Damon incarnera le lieutenant-général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan qui a créé la bombe atomique. Downey, pour sa part, incarnera Lewis Strauss, le tristement célèbre commissaire à l’énergie atomique qui a lancé des processus qui ont remis en question la loyauté d’Oppenheimer envers les États-Unis et mis fin au statut du scientifique au sein de l’administration.

A ces trois noms, il faut ajouter celui d’une autre superstar hollywoodienne : Emily Blunt, qui a déjà été confirmée dans le rôle de Katherine ‘Kitty’ Oppenheimer, l’épouse du protagoniste, la physicienne théoricienne qui a contribué à développer la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. .

Universal, le studio qui produira le nouveau film de Nolan après la rupture du réalisateur avec son collaborateur habituel, Warner, définit le film comme un « thriller épique qui pousse le public dans le paradoxe frénétique de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde. lui « .

Nolan a lui-même signé le scénario de ce film basé sur le livre American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer et avec lequel Kai Bird et Martin J. Sherwin ont remporté le prix Pulitzer. Oppenheimer sortira en salles en juillet 2023.

Source : Cependant