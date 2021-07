Matt Damon explique pourquoi écrire Good Will Hunting avec Ben Affleck était “inefficace” par rapport au travail sur leur nouveau film

Il est difficile d’imaginer que certains des films les plus emblématiques et éternels du passé soient autre chose que les chefs-d’œuvre qu’ils sont, mais certains deviennent assez difficiles dans les coulisses, même si les problèmes ne se traduisent pas sur grand écran. C’était apparemment le cas pour Good Will Hunting, car bien qu’il s’agisse d’un film plein de répliques et de grands noms hollywoodiens, la star et écrivain Matt Damon dit que l’écriture du scénario avec Ben Affleck était assez “inefficace”. Heureusement, le duo d’acteurs et d’écrivains a énormément grandi au cours des 25 dernières années et ils n’ont pas eu le même problème pour écrire leur nouveau film, The Last Duel, ensemble.