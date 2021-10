Matt Damon explique pourquoi il a fallu 24 ans pour agir à nouveau avec Ben Affleck

Ben affleck et Matt Damon se sont fixés une norme élevée lorsqu’ils ont écrit en 1997 le film Good Will Hunting.

Les robin williams véhicule a remporté neuf nominations aux Oscars, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et bien que les deux grands soient allés au Titanic, le duo de Boston a remporté le prix du meilleur scénario original, battant Paul Thomas Anderson‘s Boogie Nights et aussi bon que possible.

Mais, étonnamment, ce ne sont pas les attentes élevées qui ont empêché Damon et Affleck de retravailler ensemble. Selon Damon, c’était simplement une question de planification.

Lors de la première à New York de leur prochain film The Last Duel, Damon a dit à E! Nouvelles’ Victor-Cruz que lui et Affleck » ont supposé [writing] Cela prendrait tellement de temps que nous ne serions jamais en mesure de le faire. »

L’acteur de Talented Mr. Ripley a expliqué qu’entre sa famille et celle d’Affleck, ils pensaient qu’ils « ne trouveraient jamais le temps » d’écrire un autre scénario comme Good Will Hunting. Mais, ils ont réalisé : « Si nous ne travaillons que pendant des heures que nous pourrions facilement nous tailler, nous pourrions faire beaucoup de choses. »