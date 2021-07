Matt Damon parle des vacances de Bennifer à Saint-Tropez

Matt Damon fait le tour pour promouvoir son nouveau film Stillwater (qui, non, Amanda Knox n’est pas ravie), et naturellement, on lui a beaucoup posé des questions sur la relation ravivée de son BFF Ben Affleck de longue date avec Jennifer Lopez.

[Side note: in case you missed it / have been avoiding it, Bennifer finally went public with their renewed relationship on a yacht in St. Tropez, the same location that J.Lo’s ex Alex Rodriguez is in right now. It’s been a whole thing.]

Quoi qu’il en soit, Matt a été interrogé sur les retrouvailles de Bennifer alors qu’il était sur Desus & Mero cette semaine – en particulier sur ce que c’est que d’avoir leur relation littéralement partout dans l’actualité 24h/24 et 7j/7. “Eh bien, ouais, c’est bizarre,” songea Matt. “Je dois dire que la presse était particulièrement horrible avec eux, comme il y a 18 ans. Ce qui est bien, c’est qu’au moins ils sont gentils cette fois-ci. Ils sont en vacances en ce moment, mais il a quand même répondu quand j’ai frappé lui parler des Red Sox hier… Vous avez encore des priorités ! “

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ben et J.Lo sont évidemment très sérieux, et on dit même qu’ils regardent ensemble des maisons à Los Angeles. Quoi qu’il en soit, ils sont clairement obsédés l’un par l’autre, et une source a récemment déclaré à Entertainment Tonight : “Ils passent tout leur temps libre ensemble et font de l’autre une priorité. J.Lo tombe dur et a certainement fait de même avec Ben encore cette fois-ci. Ben est un mec et fait son propre truc, ce que J.Lo aime. Il a sa propre vie et est célèbre d’une manière différente d’elle et n’essaie en aucun cas de rivaliser avec elle. Ils se soutiennent et s’aiment.”

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io