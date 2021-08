Matt Damon partage une excellente histoire sur l’amour légendaire de Clint Eastwood pour le tournage d’une seule prise pour des scènes de ses films

Eh bien, c’était un peu terrifiant parce que je jouais un sud-africain et c’est un accent vraiment difficile à faire. Si vous pensez à ce que fait notre langue dans un accent américain, c’est comme l’opposé polaire dans un accent sud-africain, alors c’est comme si vous disiez : « Je reviens tout de suite » et réfléchissez à ce que fait votre langue, ils vont dire [the opposite]. Et c’est comme, ‘Qu’est-ce qui vient de se passer, n’est-ce pas ?’ C’est quelque chose qui a juste demandé beaucoup de pratique et je l’ai traité comme un travail. j’ai testé cette théorie [that Clint Eastwood likes one take] le jour 1 du tournage. Nous avons fait la première prise. Ça s’est plutôt bien passé. Clint dit, ‘coupe, imprime, vérifie la porte’, ce qui signifie que nous allons passer à autre chose. Et j’ai dit : ‘Hey patron, peut-être que vous pensez que nous pourrions en avoir un de plus.’ Il s’est simplement retourné et a dit : ‘Pourquoi ? Voulez-vous faire perdre du temps à tout le monde ? »