Matt Damon! Plus: Giannis Cards et COVID Confusion avec Mike Gioseffi et Derek Thompson

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Mike Gioseffi du podcast Sports Cards Nonsense de The Ringer pour discuter des changements sur le marché de la carte de recrue de Giannis Antetokounmpo après son premier championnat NBA, ainsi que d’autres changements dans le paysage des cartes de sport (6:45). Ensuite, Bill parle à Derek Thompson de The Atlantic de la variante delta du COVID-19, de l’hésitation à la vaccination, des nouvelles politiques pour les universités et les équipes sportives, et plus encore (35:05). Enfin, Bill est rejoint par Matt Damon pour discuter de la douleur persistante de la perte de Mookie Betts contre les Dodgers, de la septième victoire de Tom Brady au Super Bowl, de la prochaine saison des Patriots, des films des années 90, de Stillwater, pourquoi Tom Cruise est le cascadeur ultime, des projets futurs et plus (1:02:35) !

Hôte : Bill Simmons

Invités : Matt Damon, Derek Thompson et Mike Gioseffi

Producteur : Kyle Crichton

