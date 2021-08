Matt Damon révèle pourquoi il n’a cessé d’utiliser “F-Word” homophobe

Lors de la promotion de son nouveau film, Stillwater, Matt Damon s’est ouvert au Sunday Times dans une large interview et a fait un aveu qui a fait se gratter la tête. Tout en discutant de la façon dont les temps changent à Hollywood, la star de The Last Duel a admis qu’il n’a récemment cessé d’utiliser le mot homophobe insulte à la demande d’une de ses filles.

Damon a expliqué que lors d’un récent repas, il a utilisé le mot “f–” devant ses filles, qui ont 15, 12 et 10 ans. quand j’étais enfant, avec une application différente”, a expliqué Damon. “J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai reçu un traité de ma fille. Elle a quitté la table.” Damon a poursuivi en citant un film qu’il a réalisé il y a près de 20 ans. “J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! Je le dis dans le film Stuck on You !” dit Damon. “Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et magnifique traité sur la dangerosité de ce mot. J’ai dit : ‘Je retire le f-slur !’ J’ai compris.”

Cet extrait de l’interview a fait que Damon a fait une tendance sur Twitter dimanche, avec de nombreuses personnes choquées que la star de Bourne Identity n’ait appris que récemment que cette insulte était préjudiciable. “Donc Matt Damon vient de se promener dans son manoir en disant avec désinvolture f —- devant ses filles ? En 2021 ?” a écrit l’artiste Adam Ellis.

Donc, Matt Damon vient de comprendre “il y a des mois”, au moyen d’un “traité” d’un enfant, qu’il n’est pas censé prononcer le mot f * ggot. Il y a des mois. Il y a des mois. pic.twitter.com/g8MRR39yVR – Travon gratuit (@Travon) 1er août 2021

Les gens ont également rapidement exprimé leur confusion quant à la raison pour laquelle Damon offrirait de telles informations hors de contact sans y être invité. “Matt Damon aurait pu ne rien dire”, a écrit la critique de cinéma Courtney Howard.

….Il y a quelques mois seulement ? Bien-aimés, tu as 50 ans. https://t.co/3My1POj4tm – chris evans (@chris_notcapn) 1er août 2021

c’est comme si Matt Damon suivait une sorte de stratégie de relations publiques inversée. tous les 6 mois, il appelle un journaliste et dit quelque chose de terrible pour rappeler à tout le monde qu’il est en fait un idiot. – Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) 1er août 2021

Ce n’est pas la première fois que Damon mentionne ses filles lors de cette tournée de presse, en plaisantant que l’une d’entre elles le rôtit régulièrement à propos de son flop The Great Wall. “Elle aime juste me donner de la merde”, a déclaré Damon à Marc Maron dans un récent épisode du podcast WTF. “Elle est très dure avec moi. Elle ne va pas exprès voir mes films, ceux qu’elle pense être bons. Elle m’écrase sur ceux qui ne fonctionnent pas.”

“J’ai vu le film comme exactement la même intrigue que Lawrence d’Arabie, Dances With Wolves, [and] Avatar”, a expliqué Damon. “C’est un étranger qui entre dans une nouvelle culture, trouve de la valeur dans la culture, apporte des compétences de l’extérieur qui les aide dans leur combat contre quoi que ce soit et ils sont tous changés à jamais.” Cependant, le film a été “Et ma fille le sait”, a-t-il dit. “Chaque fois qu’elle parle du film, elle l’appelle The Wall. Et je me dis, allez, ça s’appelle La Grande Muraille. Et elle me dit : ‘Papa, il n’y a rien de génial dans ce film.’ C’est l’une des personnes les plus drôles que je connaisse.”