Matt Damon veut vraiment, vraiment que Bennifer le fasse cette fois ⋆ 10z viral

15 août 2021 / Publié par : Natasha

Matt Damon, dans la foulée de sa débâcle “The Other F-Word”, faussement humilié par la correction de cap de sa fille et ayant besoin d’une presse sympathique, a mis son “J’expédie tellement Bennifer 1.0 et laisse-moi foutre la paix à propos de toute cette tenue de pom-pom girl de merde homophobe (expressions désarmantes pratiquées dans le miroir de la salle de bain et une casquette de baseball pour sembler racontables). Le chapeau s’est avéré utile lorsque Matt a rejoint Ben Affleck et Jennifer Lopez il y a un peu plus d’une semaine pour jouer Frankie Grande dans un groupe de retard de croissance, personne n’a demandé de s’ébattre sur une plage privée, de nourrir le besoin étrange de tout le monde de nostalgie précoce et de faire sa merde habituelle entre les séances de prise de main de Ben avec JLo. Selon People, personne d’autre dans cet univers ou dans tout autre ne pourrait être plus enraciné pour Bennifer que Matt, que Matt a récemment vomi dans un épisode de The Carlos Watson Show :

via Personnes :

Matt Damon est le plus grand fan de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Dans un clip exclusif à PEOPLE de The Carlos Watson Show, l’acteur a parlé du couple lors d’une ronde rapide tout en faisant la promotion de son nouveau film Stillwater. Lorsque l’animateur Carlos Watson lui a demandé si Affleck, qui aura 49 ans dimanche, et Lopez, 52 ans, y arriveraient, Damon a répondu : “Oh mec, personne ne tire plus fort que moi.” « Ils sont tous les deux formidables. Je veux juste leur bonheur”, a déclaré Damon, 50 ans, avant d’ajouter: “Ils semblent plutôt heureux en ce moment.”

Voici le clip de l’émission :

Matt et Ben ont également participé à une autre réunion sous la forme d’une collaboration en tant qu’écrivains et acteurs pour leur prochain film, The Last Duel. Les gens continuent :

Lors d’une apparition dans The Jess Cagle Show de SiriusXM, Damon a également parlé du couple, lorsque la co-animatrice Jess Cagle a déclaré à l’acteur: “Vous êtes très heureux pour Ben Affleck et Jennifer Lopez. Je sais que tu aimes qu’on te pose des questions à ce sujet. “Droite. Mais comment serais-je autrement ? Genre, serais-je malheureux ? Comme, ‘Je déteste le véritable amour’ », a répondu Damon à l’époque, avant de plaisanter, « Ça craint. Oui. Oui. Je ne leur souhaite rien, mais vous savez, des difficultés.

Pendant ce temps, Ben et JLo repoussent la malédiction totalement féroce et contraignante de Matt, poursuivant leur tournée de relations publiques agressive et envisageant prétendument de déménager dans un domaine de Beverly Hills coté à 85 millions de dollars, ce qui semble être assez spacieux pour donner à Matt et à sa garde-robe de pom-pom girls leur propre garde-robe. l’aile quand il est en ville afin qu’ils puissent tous être plus spontanés à propos de futures promenades en trio. Tout le monde y gagne !

Photo: Wenn.com