Matt Dowd défend l’extrême gauche, Jésus serait appelé « réveillé »

À la date limite de lundi: Maison Blanche, l’hôte de MSNBC Nicolle Wallace a été rejoint par l’ancien analyste d’ABC News Matt Dowd alors que les deux ont répondu au stratège démocrate James Carville accusant la gauche réveillée des récentes pertes électorales démocrates.

Après avoir diffusé un clip de Carville faisant ses commentaires sur PBS NewsHour, Wallace a repris un tweet dans lequel Dowd affirmait que Jésus serait considéré comme « réveillé » alors qu’elle préparait le segment :

Apparemment en réaction à une partie de cette conversation, notre ami Matt Dowd est intervenu hier sur Twitter, en tweetant ceci, citant : . Que diriez-vous simplement qu’il est de la décence humaine de traiter tout le monde avec respect et dignité, et qu’il est constitutionnel de dire que tous les hommes et les femmes sont égaux ? »

Sans reconnaître que les gauchistes «réveillés» sont connus pour des excès tels qu’essayer d’insérer la politique partout, et même faire licencier des gens d’emplois non politiques pour avoir des opinions impopulaires, Dowd – qui brigue actuellement le poste de lieutenant-gouverneur du Texas en tant que démocrate – a défendu son raisonnement:

Et comme je l’ai dit dans mon tweet – et j’ai essayé de le dire – que diriez-vous d’essayer de traiter tout le monde avec décence, respect et bon sens – qu’ils appartiennent ici et, évidemment, que tous les hommes et les femmes sont créés égaux ? C’est à cela que nous devons arriver. Les seules personnes pour lesquelles cela semble s’enflammer sont, encore une fois, dans le genre d’écosystème d’infrastructure de droite ici et là.

Eh bien, d’abord, je ne pense jamais que ce soit une très bonne chose pour les vieux blancs d’utiliser le terme « réveillé », n’est-ce pas, et d’en faire la référence. Pour moi, c’est, comme, c’est une autre chose comme la théorie critique de la race, d’accord, comme les gens disent ce mot, et c’est pris comme péjoratif, mais il n’y a pas – personne ne sait ce que cela signifie d’en accuser d’autres.

Wallace est rapidement intervenu pour répéter l’affirmation discréditée des journalistes et autres libéraux selon laquelle les écoles de Virginie n’exposent pas les enfants à la théorie critique de la race :

Donc, vous ne pensez pas que l’éducation et – qui était enveloppée dans tout un tas de choses – ce n’était pas seulement cette promesse de campagne de Glenn Youngkin d’interdire la théorie critique de la race – qui n’est pas enseignée dans les écoles publiques de Virginie, mais cela signifiait quelque chose aux électeurs de Virginie. Je veux dire, je vous entends, et je l’ai dit, et la droite est devenue folle – mais la théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles – c’est une attaque qui évoque quelque chose qui n’est pas réel. C’est réel pour ces électeurs qui ont considérablement basculé dans les banlieues et ont fait gagner des marges à Glenn Youngkin dans la Virginie rurale.

Date limite : Maison Blanche

8 novembre 2021

17 h 48 heure de l’Est

NICOLLE WALLACE: C’était James Carville à la suite du jour des élections la semaine dernière, accusant l’éveil des démocrates d’être la raison de leurs pertes à tous les niveaux et entamant une conversation – très, très dynamique – sur la façon dont exactement les démocrates ont perdu certains des de bonnes choses qu’ils avaient pour eux – comme l’a dit le membre du Congrès Connolly plus tôt dans ce programme, une oscillation de 13 points depuis un an.

Apparemment en réaction à une partie de cette conversation, notre ami Matt Dowd est intervenu hier sur Twitter, tweetant ceci, citant : . Que diriez-vous simplement qu'il est de la décence humaine de traiter tout le monde avec respect et dignité, et qu'il est constitutionnel de dire que tous les hommes et les femmes sont égaux ? » … Je veux essayer de vous cerner où vous êtes descendu. Je pense que ce n'est probablement pas un débat très utile à avoir sur l'éveil, mais je me demande – je me demande ce que vous en pensez

MATTHEW DOWD, ANCIEN ANALYSTE D’ABC NEWS : Eh bien, tout d’abord, je ne pense jamais que ce soit une très bonne chose pour les vieux blancs d’utiliser le terme « réveillé », n’est-ce pas, et d’en faire la référence. Pour moi, c’est, comme, c’est une autre chose comme la théorie critique de la race, d’accord, comme les gens disent ce mot, et c’est pris comme péjoratif, mais il n’y a pas – personne ne sait ce que cela signifie d’en accuser d’autres.

Et comme je l’ai dit dans mon tweet – et j’ai essayé de le dire – que diriez-vous d’essayer de traiter tout le monde avec décence, respect et bon sens – qu’ils appartiennent ici et, évidemment, que tous les hommes et les femmes sont créés égaux ? C’est à cela que nous devons arriver. Les seules personnes pour lesquelles cela semble s’enflammer sont, encore une fois, dans le genre d’écosystème d’infrastructure de droite ici et là. Mais les démocrates doivent recommencer à utiliser uniquement les valeurs communes auxquelles chaque Américain se connecte. Et c’est la conversation que nous devons avoir au cours de cela.

Je ne pense pas que Terry McAuliffe ait perdu Virginia à cause de la culture éveillée dans tout cela. Il a probablement, à mon avis, perdu plus parce qu’il parlait trop de Donald Trump. Et je pense que c’est le problème avec les électeurs en ce moment, c’est qu’ils veulent avoir cette bataille électorale. Dans leur esprit, Donald Trump est hier, et nous savons tous qu’il fait surface en quelque sorte. Mais ils veulent connaître votre candidature par rapport à l’autre personne. Quelle est la différence? Et qu’est-ce que tu vas faire dans ma vie ? Arrêtez de parler de Donald Trump.

WALLACE: Donc, vous ne pensez pas que l’éducation et – qui était enveloppée dans tout un tas de choses – ce n’était pas seulement cet engagement de campagne de Glenn Youngkin à interdire La théorie critique de la race – qui n’est pas enseignée dans les écoles publiques de Virginie, mais cela signifiait quelque chose pour les électeurs de Virginie. Je veux dire, je vous entends, et je l’ai dit, et la droite est devenue folle – mais la théorie critique de la race n’est pas enseignée dans les écoles – c’est une attaque qui évoque quelque chose qui n’est pas réel. C’est réel pour ces électeurs qui ont considérablement basculé dans les banlieues et ont fait gagner des marges à Glenn Youngkin dans la Virginie rurale.

DOWD: Eh bien, voici – c’est le problème que je veux – et ma candidature veut essayer d’aider les démocrates dans ce domaine – et je l’ai dit pendant la campagne de 2004 – chaque fois que l’autre côté utilise votre terme, vous gagnez au cours de la course. Et donc s’ils utilisent votre terminologie, vous gagnez dans cette course.