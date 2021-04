Matt Gaetz aurait été sondé pour avoir baisé des femmes ⋆ .

Les enquêteurs cherchent à savoir si Rep. Matt Gaetz (R-FL) a payé des femmes pour le sexe et a consommé de la drogue lors des rencontres, selon une paire de rapports choquants publiés jeudi soir.

Le New York Times, qui a rapporté plus tôt cette semaine que Gaetz était interrogé pour une relation potentielle avec une jeune fille de 17 ans, a rapporté jeudi soir que les enquêteurs examinaient les prétendus paiements du républicain de Floride aux femmes:

Une enquête du ministère de la Justice sur le représentant Matt Gaetz et un politicien de Floride inculpé se concentre sur leur implication avec plusieurs femmes qui ont été recrutées en ligne pour des relations sexuelles et ont reçu des paiements en espèces, selon des personnes proches de l’enquête et des SMS et des reçus de paiement examinés par The New York Fois.

Les enquêteurs pensent que Joel Greenberg, l’ancien percepteur des impôts du comté de Seminole, en Floride, qui a été inculpé l’année dernière pour trafic sexuel fédéral et autres crimes, a initialement rencontré les femmes via des sites Web qui mettent en relation des personnes qui ont des rendez-vous en échange de cadeaux, très bien repas, déplacements et indemnités, selon trois personnes au courant des rencontres. M. Greenberg a présenté les femmes à M. Gaetz, qui a également eu des relations sexuelles avec elles, ont déclaré les gens.