Matt Gaetz confirme qu’il fait l’objet d’une enquête fédérale

L’un des conservateurs vedettes du pays, le représentant Matt Gaetz (R-Fla.), a récemment admis qu’il faisait actuellement l’objet d’une enquête fédérale pour inconduite sexuelle et craignait d’être inculpé au pénal dans un proche avenir.

Gaetz a déclaré dans une interview avec Axios : « Les allégations contre moi sont aussi cruelles que fausses. Je crois qu’il y a des gens au ministère de la Justice qui essaient de criminaliser mon comportement sexuel, vous savez quand j’étais célibataire.

Selon certains confidents de Gaetz, il a déclaré qu’il envisageait de ne PAS demander sa réélection et qu’il cherchait un emploi chez Newsmax.

Gaetz, 38 ans, a déclaré que les détails des allégations ne sont « pas clairs » et affirme qu’il a reçu « très peu » d’informations. Le New York Times, cependant, a rapporté que le ministère de la Justice menait une enquête pour savoir s’il avait eu une relation sexuelle avec une jeune de 17 ans et avait payé pour qu’elle voyage avec lui.

Gaetz clame son innocence en déclarant : « Les allégations d’inconduite sexuelle contre moi sont fausses. Ils sont enracinés dans un effort d’extorsion contre ma famille pour 25 millions de dollars… en échange de faire disparaître cette affaire.

Dans un communiqué, il a déclaré qu’il avait récemment été, avec sa famille, « victime d’une extorsion criminelle organisée impliquant un ancien responsable du ministère de la Justice recherchant 25 millions de dollars tout en menaçant de salir mon nom ».

Il a ajouté : « Nous avons coopéré avec les autorités fédérales dans cette affaire et mon père a même porté un fil sur ordre du FBI pour attraper ces criminels. »

Gaetz a dit,

« La fuite plantée dans le New York Times ce soir était destinée à contrecarrer cette enquête. Aucune partie des allégations contre moi n’est vraie, et les personnes qui poussent ces mensonges sont la cible de l’enquête en cours sur l’extorsion. J’exige que le DOJ libère immédiatement les enregistrements, réalisés sous leur direction, qui impliquent leur ancien collègue dans des crimes contre moi sur la base de fausses allégations.

Gaetz pense que le programme d’extorsion est dirigé par un ancien employé du DOJ. Jusqu’à présent, le DOJ a refusé de commenter.

Gaetz a dit : «J’ai définitivement, dans mes jours célibataires, fourni des femmes avec qui je suis sorti. Vous savez, j’ai payé des vols, des chambres d’hôtel. J’ai été, vous savez, généreux en tant que partenaire. Je pense que quelqu’un essaie de faire en sorte que cela ait l’air criminel alors que ce n’est pas le cas.

