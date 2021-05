Matt Gaetz critique Paul Ryan au Georgia Rally Georgia .

S’adressant à une foule bruyante en Géorgie jeudi soir, le Rep. Matt Gaetz (R-FL) a critiqué l’ancien président de la Chambre Paul Ryan (R-WI), tirant des huées bruyantes de son public.

CNN Kate Bolduan teed up le clip vidéo lors d’un segment avec l’ancien consultant GOP Matthew Dowd et ancien gouverneur. John Kasich (R-OH), a noté que Gaetz venait de «tirer sur Paul Ryan alors que nous parlons de Paul Ryan».

Ryan devait prononcer un discours à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan de Simi Valley, en Californie, et ses remarques préparées comprenaient un commentaire selon lequel les républicains devaient s’éloigner de «l’appel populiste d’une personnalité» ou «alors nous n’irons nulle part. . »

“Alors que nous nous réunissons ce soir, Paul Ryan prononce un discours en Californie”, a déclaré Gaetz avec moquerie, alors que la foule huée. «Suivre les conseils de Paul Ryan sur l’organisation de fêtes reviendrait à prendre des conseils sur la façon d’interagir avec vos beaux-parents de Meghan Markle. »

“Il dit que Paul Ryan est synonyme du diable incarné, Matthew”, a déclaré Bolduan.

“Je ne pense pas que Matt Gaetz devrait donner des conseils, y compris des conseils de rencontres”, a plaisanté Dowd, avant de proposer une prise plus sérieuse. «Pour moi, le problème avec Paul Ryan est que Paul Ryan vit dans une terre qui n’existe plus. Il n’y a pas de parti républicain Reagan. Si Reagan allait à ce rassemblement, il serait hué. John Kasich serait hué. Mitt Romney serait hué lors de ce rassemblement. Chaque conservateur de principe serait hué lors de ce rassemblement.

Ce que Ryan devrait faire, a poursuivi Dowd, est de critiquer Fox News, où l’ancien président est membre du conseil d’administration. «Si quelqu’un a soutenu Donald Trump au cours des cinq dernières années, et continue de le faire, c’est Fox News. Et la seule entité principale qui a propagé le grand mensonge qui a conduit au 6 janvier est Fox News. Et donc, si vous voulez refaire le parti républicain, vous devez commencer par Fox News. »

