Matt Gaetz défend le vote contre le projet de loi sur le trafic sexuel ⋆ .

Rep. Matt Gaetz’s (R-FL) Le vote contre une proposition de 2017 liée à la traite des êtres humains fait l’objet d’un nouvel examen cette semaine après une allégation selon laquelle le ministère de la Justice enquête sur sa relation avec une jeune fille de 17 ans qui a eu lieu il y a deux ans.

La loi sur la lutte contre la traite des personnes dans les véhicules commerciaux contenait des dispositions relativement banales, notamment des mesures visant à désigner un coordonnateur de la traite des personnes au ministère des Transports et à créer un nouveau comité consultatif au sein du ministère. Gaetz, ironiquement, a inspiré plus d’attention à la législation qu’elle n’en recevait au moment de son adoption, du fait qu’il était le seul membre de la Chambre des États-Unis à voter contre.

Dans une vidéo qu’il a postée peu de temps après le vote, Gaetz a déclaré que la législation représentait un «dérèglement de la mission» du gouvernement fédéral, et a suggéré que d’autres agences fédérales – y compris le ministère de la Justice – étaient déjà chargées de superviser la question. Il a également souligné son mandat de deux ans en tant que président du comité de justice pénale de la Florida House et la législation adoptée par la chambre pendant cette période pour lutter contre la traite dans l’État.

Gaetz a noté qu’il avait enregistré la vidéo dans la maison de ses parents et a reconnu que Nestor, à qui il se référait comme son «assistant», était assis à l’arrière-plan. Gaetz a révélé l’année dernière que Nestor – alors âgé de 19 ans – était son fils adoptif.

Défendant son vote, Gaetz a déclaré en partie:

Voici mon approche de la question. J’ai été président du Comité de justice pénale de l’Assemblée législative de Floride pendant deux ans. Et pendant ce temps, Tampa était en fait le troisième pire endroit d’Amérique pour la traite des êtres humains. Et donc, comme vous pouvez l’imaginer, nous avons eu beaucoup de législateurs vraiment intéressés et préoccupés par la question.

Le principal problème que nous avons eu est que les procureurs ne pouvaient pas porter les affaires de traite de personnes, parce que les éléments étaient trop difficiles à rencontrer, en particulier l’élément de contrainte. Le cas en Floride était que vous deviez prouver la contrainte physique pour intenter une poursuite pour traite des êtres humains, ce qui signifie que quelqu’un devait littéralement mettre la main sur quelqu’un … Je faisais partie du leadership qui a changé cette définition, de sorte que maintenant la contrainte économique, psychologique la contrainte, ces formes de contrainte peuvent se heurter à l’élément de contrainte afin que nous puissions effectivement porter plainte et enfermer les trafiquants.

Pourquoi, alors, serais-je le seul vote «non» de tout le Congrès contre une législation qui avait «traite des êtres humains» dans le titre? Je vous assure que ce n’est pas parce que je ne pense pas que la traite des êtres humains soit un problème. C’est absolument le cas. Mais trop souvent, les meilleures intentions peuvent conduire à un dérèglement de la mission au niveau fédéral et à l’expansion d’un gouvernement fédéral bien au-delà de ce que nos fondateurs avaient prévu, et bien au-delà de ce que prévoit la Constitution américaine.

…

Et donc, dans notre bureau, nous avons une règle. S’il y a une loi qui crée une nouvelle entité gouvernementale, une nouvelle agence, un nouveau conseil, une nouvelle commission, un nouveau conseil, nous l’examinons immédiatement. À moins qu’il n’y ait une raison écrasante et convaincante pour laquelle nos agences existantes du gouvernement fédéral ne peuvent pas gérer ce problème, je vote «non». Les électeurs du nord-ouest de la Floride ne m’ont pas envoyé à Washington pour créer davantage de gouvernement fédéral. Si quoi que ce soit, nous devrions abolir un grand nombre d’agences au niveau fédéral – comme le ministère de l’Éducation, comme l’EPA, et renvoyer ce pouvoir aux gouvernements de nos États.

Donc, là où il est nécessaire de changer les normes juridiques pour engager des poursuites contre les trafiquants d’êtres humains, je suis tout à fait d’accord, et j’ai très bien réussi à mettre en œuvre cette législation ici dans notre État. Mais quand il s’agit d’une autre excuse pour que le gouvernement se développe, une autre excuse pour que les gens se réunissent et se rencontrent, voyagent et obtiennent des indemnités journalières, je ne pense pas que nous faisons vraiment avancer la cause qui nous tient à cœur en poursuivant cet effort. .

À l’heure actuelle, nous avons le ministère de la Justice, le FBI, la sécurité intérieure – nous avons nos systèmes de poursuite d’État, nous avons d’autres agences de renseignement fédérales, tout ce qui pourrait contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains aujourd’hui, et il n’est pas nécessaire de loi pour que ces personnes se réunissent et se rencontrent. Ils pouvaient le faire maintenant.