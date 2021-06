Matt Gaetz dit que le Pentagone se trompe sur la défense nationale, la formation à la diversité ⋆ 10z viral

L’armée américaine, comme le pays qu’elle sert, est assez diversifiée. Tout comme la nation, lorsque surgissent des préjugés et des sectarismes qui opposent membre contre membre, citoyen contre citoyen, cela peut créer un lieu peu accueillant. Les responsables du ministère de la Défense affirment que la prévention de ces divisions les aide à garantir que toutes les personnes les plus qualifiées sont disponibles pour recruter et former.

[Photo By Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images]

Le New York Post a rendu compte mercredi de la formation sur la diversité du Pentagone, et plus particulièrement d’une réponse aux critiques.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a été interrogé sur les attaques de certains membres du GOP contre ces efforts de formation à la diversité et sur leurs affirmations selon lesquelles la formation contre le racisme est intrinsèquement anti-blanc. Kirby a déclaré que même s’il n’aborderait pas les initiatives spécifiques des membres du Congrès, il pourrait affirmer que la formation à la diversité est un avantage positif pour l’armée.

« … nous voulons obtenir tous les meilleurs talents disponibles du peuple américain. Si vous répondez aux normes et que vous êtes qualifié pour être dans l’armée – et que vous êtes prêt à lever la main et à servir ce pays – nous voulons que vous puissiez le faire et nous voulons que vous puissiez le faire exempt de haine, de peur et de discrimination.

À tout cela, Matt Gaetz a une réfutation en deux mots : « Ce n’est pas le cas. »

Ce n’est pas le cas. https://t.co/DkOUfkPg5T – Matt Gaetz (@mattgaetz) 4 juin 2021

Il n’a fourni aucune information sur les raisons pour lesquelles il serait mieux placé que le ministère de la Défense pour déterminer si l’armée bénéficie d’une telle formation, ni aucun soutien à son opinion.

Au cours de l’administration précédente, une interdiction des enrôlés transgenres a brièvement menacé la diversité et l’inclusion de l’armée américaine. L’abrogation de cela a été l’un des premiers actes de Biden au pouvoir.

