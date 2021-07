Matt Gaetz dit que le programme de vaccination porte-à-porte était excellent en Floride, mais scandaleux pour les États-Unis ⋆ 10z viral

in

L’administration Biden a annoncé un nouveau programme pour aider la nation à atteindre les objectifs de vaccination, et les antivaxxers et les anti-Biden-ers s’effondrent à cause de cela. Lorsque la nouvelle amie proche de Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, a été appelée pour une fausse indignation, le membre du Congrès de Floride n’a pas pu résister à intervenir avec une explication alambiquée des raisons pour lesquelles des procédures similaires étaient bonnes dans son propre état, mais seraient terribles au niveau national.

DALTON, GA – 27 MAI : Les représentants américains Marjorie Taylor Greene (R-GA) et Matt Gaetz (R-FL) prennent la parole lors d’un rassemblement America First le 27 mai 2021 à Dalton, en Géorgie. Les deux républicains, parmi les partisans les plus virulents de l’ancien président Donald Trump, co-organisent une série de rassemblements à travers le pays. (Photo de Megan Varner/.)

L’administration Biden a élaboré un plan pour fournir des vaccins COVID-19 à tous les Américains qui le souhaitent. Ce plan comporte plusieurs volets, notamment des unités mobiles de vaccination qui atteindraient les communautés mal desservies et garantiraient qu’un plus grand nombre de prestataires de soins primaires et de pédiatres aient accès aux vaccins pour les patients qui le souhaitent.

Comme l’a rapporté Axios, une autre partie du plan met l’accent sur le fait de passer de communauté en communauté et, si nécessaire, de faire du porte-à-porte, pour parler aux gens du vaccin et le rendre disponible si vous le souhaitez.

Bien sûr, cela a été transformé en quelque chose de sinistre par certains extrémistes. Voici Marjorie Taylor Green, invoquant à nouveau les nazis, après s’être excusée d’avoir fait de même, et déclarant que ces « chemises brunes » se présenteront aux portes « ordonnant des vaccinations » et « forçant les gens » à faire partie de ce qu’elle appelle une « expérience humaine ».

Biden poussant un vaccin qui n’est PAS approuvé par la FDA montre que le covid est un outil politique utilisé pour contrôler les gens. Les gens ont le choix, ils n’ont pas besoin que vos chemises médicales brunes se présentent à leur porte pour commander des vaccinations. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire partie de l’expérience humaine. https://t.co/S8qlstuSqL – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 6 juillet 2021

Eh bien, Jared Moskowitz, qui était directeur de la division de gestion des urgences de Floride jusqu’à la fin de son mandat en avril, a contesté cela. Il a appelé Greene pour une fausse indignation et a souligné qu’en Floride, il y a quelques mois à peine, ils avaient mis en œuvre un plan très similaire. « Certaines personnes ont plusieurs emplois ou n’ont pas de voiture. Personne ne s’est plaint. Pas une fois. C’est un si faux outrage », a-t-il déclaré.

Il y a plus de 4 mois En Floride, nous avons frappé à plus de 500 000 portes dans des quartiers à faible revenu et minoritaires pour « offrir » le vaccin. Certaines personnes ont plusieurs emplois ou n’ont pas de voiture. Personne ne s’est plaint. Pas une fois. C’est un faux scandale. https://t.co/7jOAGQlB3A – Jared MASKOwitz 😷 (@JaredEMoskowitz) 7 juillet 2021

Rapide à défendre son nouveau partenaire de rallye, Gaetz y était en quelques minutes, expliquant que les programmes de vaccination porte-à-porte avaient fait un excellent travail en Floride, mais disant que tout allait bien là-bas parce qu’il faisait confiance au gouverneur de Floride Ron Desantis pour ne pas “faire des listes des personnes qui ne voulaient pas que les vaccins aient un impact sur l’emploi, les voyages ou la scolarité. »

Vous avez fait un très bon travail. L’indignation n’est PAS fausse. Personne ne craignait que vous et Desantis alliez dresser des listes de personnes qui ne voulaient pas que les vaccins aient un impact sur l’emploi, les voyages ou la scolarité. Nous n’avons pas cette confiance quand il s’agit de celui qui dirige les États-Unis pendant que Biden tâtonne les commandes de crème glacée https://t.co/uECMRdxOLT – Matt Gaetz (@mattgaetz) 7 juillet 2021

Gaetz a même réussi à insérer une référence rapide à la théorie du complot selon laquelle le président Biden n’est pas réellement celui qui exerce les fonctions de POTUS, mais qu’une sinistre figure obscure sans nom le fait à travers lui tandis que Biden « tâtonne les commandes de crème glacée ».

Notez que le plan Biden consiste uniquement à s’assurer que chaque Américain a la possibilité et l’accès à se faire vacciner s’il le souhaite – pour atteindre ceux dont les circonstances peuvent les empêcher d’être vaccinés jusqu’à présent.