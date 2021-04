Matt Gaetz Enquête éthique à la maison d’inconduite sexuelle ⋆ .

Le représentant Matt Gaetz (R., Floride) prend la parole lors d’une réunion du comité sur Capitol Hill à Washington, DC, le 17 juin 2020 (Crédit: Kevin Dietsch / .)

Le comité d’éthique de la Chambre a annoncé vendredi qu’il ouvrirait une enquête sur d’éventuelles inconduites sexuelles, l’usage de drogues illicites et d’autres allégations d’inconduite du représentant Matt Gaetz (R., Floride).

«Le Comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le Représentant Matt Gaetz aurait commis des inconduites sexuelles et / ou une consommation de drogues illicites, partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre, utilisé à mauvais escient les dossiers d’identification de l’État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou accepter un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau non autorisé, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite », a déclaré le comité.

Déclaration complète du Comité d’éthique de la Chambre concernant l’ouverture d’une enquête sur une possible «inconduite sexuelle et / ou usage de drogues illicites» et d’autres activités de @RepMattGaetz. pic.twitter.com/xCp7Hlxh6J – Steve Herman (@ W7VOA) 9 avril 2021

Gaetz fait face à une enquête du ministère de la Justice sur des allégations de trafic sexuel impliquant des filles mineures. Il a retenu les services de Marc Mukasey et Isabell Kirshner, deux éminents avocats new-yorkais pour diriger son équipe juridique, a déclaré vendredi un porte-parole de Gaetz dans un communiqué.

«Matt a toujours été un combattant. Un combattant pour ses électeurs, un combattant pour le pays et un combattant pour la Constitution. Il va se battre contre les allégations non fondées contre lui », indique le communiqué, ajoutant que les avocats« se battront contre ceux qui essaieront de salir son nom avec des mensonges ».

Gaetz n’a été inculpé d’aucun crime. Il a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il ne prévoyait pas de démissionner.

