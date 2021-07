Matt Gaetz et d’autres membres du Congrès DÉFIENT le mandat de masque de Nancy Pelosi ⋆ 10z viral

par Shane Trejo, Big League Politics:

Un récent tweet du directeur des communications du représentant Matt Gaetz (R-FL) montre une vidéo de Gaetz et de divers autres membres du Congrès marchant dans un bâtiment du Capitole sans masque au mépris de la règle du masque forcé de la présidente Nancy Pelosi.

HAPPENING NOW – @MattGaetz et d’autres membres du Congrès DÉFIENT les mandats inconstitutionnels de masques de Nancy Pelosi 👇 pic.twitter.com/NdmTE592gS – Joel Valdez (@realJoelValdez) 29 juillet 2021

« SE PASSE MAINTENANT – @MattGaetz et d’autres membres du Congrès DÉFIENT les mandats de masque inconstitutionnels de Nancy Pelosi. » Le message se lit.

Une autre vidéo trouvée sur Instagram montre Gaetz entouré d’une foule encore plus nombreuse de personnes sans masque.

La décision de Gaetz et d’autres membres du Congrès vue dans la vidéo intervient alors que l’administration Biden et le CDC ont de nouveau appelé à un masquage forcé sur les adultes et les écoliers, de nombreux Américains étant indignés à l’idée de mesures draconiennes continues. D’autres membres du Congrès bien connus et respirant librement peuvent être vus marcher avec Gaetz, y compris la représentante de la Caroline du Nord Madison Cawthorn et Marjorie Taylor Greene (R-GA).

Big League Politics a déjà fait état de tensions concernant les ordres draconiens à la Maison Blanche, le représentant du Congrès Thomas Massie (R-KY) affirmant que les règles sont arbitraires et non fondées sur la science.

Mardi dernier, le représentant de la Chambre du Kentucky, Thomas Massie (R-KA), a critiqué le mandat du masque de la Chambre inculqué par Nancy Pelosi, affirmant que la règle n’avait absolument rien à voir avec la science. « Nous en avons assez. » Massie a posté sur Twitter. “Nous refusons de porter nos masques par terre lors de ce vote malgré la menace de Pelosi de prendre 500 $ à chacun de nous.” « Sa règle n’est pas basée sur la science. Tout ce que vous devez savoir, c’est que la règle du masque ne s’est jamais appliquée aux membres que lorsqu’ils peuvent être vus à la télévision ! », a-t-il ajouté.

Alors que le nombre de résistance parmi les républicains est faible, Massie n’était pas tout à fait seul dans cette entreprise. La membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (R-GA-14) a également rejoint la résistance pour la normalité, publiant une vidéo d’elle-même en train de déchiqueter une lettre d’avertissement de Nancy Pelosi qui menaçait de sanctionner le non-masquage.

Environ sept autres républicains de la Chambre sont apparemment allés sans masque sur le sol de la Chambre mardi. “Je ne vous entends pas avec votre masque”, a plaisanté Massie à un représentant démocrate non spécifié qui a confronté le groupe…” Le reste de l’article est à lire en cliquant ici.

