Je l’ai dit comme presque tout le monde ici – Si vous permettez que cela reste impuni, cela ne fera qu’empirer. Alors que le président se casse la bosse pour garder le pays en mouvement, l’économie en croissance, la nation à l’abri d’une pandémie, ces deux clowns pensent que c’est drôle, moins d’un an après l’insurrection de se prononcer ouvertement sur la façon de faire sauter des détecteurs de métaux à l’intérieur de le Capitole américain.

Notez la spécificité.

Mais pour ne pas être en reste, Boebert double la mise-

Ils se croient absolument invulnérables aux poursuites. Rien n’a été fait à quelque niveau que ce soit pour suggérer qu’ils seront tenus responsables de leurs actes ou de leur rhétorique, alors pourquoi s’attendre à ce qu’ils s’arrêtent ?

Jusqu’à ce que les gens commencent à être expulsés et que leurs positions d’autorité ou leur privilège blanc deviennent sans importance, je crains que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’un de ces soi-disant représentants dérangés puisse réellement faire quelque chose de drastique, voire de meurtrier, à ses collègues.

D’une manière générale, pour qu’une accusation de menace soit valable, il doit y avoir des moyens, une spécificité et une intention claire. Eh bien, ils ont clairement l’accès. Ils sont très précis sur la façon dont ils s’y prendraient, et qui doute de leur intention ? Nous avons un homme qui peut à un moment donné être accusé de trafiquant sexuel faisant des rassemblements, parce qu’ils ont décidé que son comportement aussi devait être un faux complot libéral.

L’aile droite est littéralement en train de s’effondrer sur le plan de la santé mentale, et tout ce que certains politiciens veulent faire, c’est en profiter.

On nous a dit que lorsque quelqu’un vous dit qui il est, croyez-le.

Eh bien, je crois ces deux.

