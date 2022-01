MATT GAETZ : Le 6 janvier n’était pas une insurrection, mais peut très bien avoir été une « Fedsurrection »

Les représentants Matt Gaetz (R-FL) et Marjorie Taylor Greene (R-GA) ont tenu une conférence de presse jeudi pour répondre aux préoccupations concernant l’inconduite du gouvernement le 6 janvier et les mois suivants. « Le 6 janvier de l’année dernière n’était pas une insurrection … mais cela aurait très bien pu être une » surrection fédérale « , a déclaré Gaetz.

«La députée Greene et moi ne sommes pas ici pour célébrer le 6 janvier. Nous ne sommes pas ici pour être obsédés par cela, mais nous sommes ici pour exposer la vérité », a déclaré Gaetz. «Pour poser des questions clés sur ce qui s’est passé le 6 janvier, qui a animé les violences, dans quelle mesure le gouvernement fédéral a pu être impliqué.»

.@RepMattGaetz : « La députée Greene et moi ne sommes pas ici pour célébrer le 6 janvier. Nous ne sommes pas ici pour être obsédés à ce sujet, mais nous sommes ici pour exposer la vérité… Le 6 janvier de l’année dernière n’était pas une insurrection… mais cela aurait très bien pu être une « surrection fédérale ». » pic.twitter.com/BZkQTmGdFi – CSPAN (@cspan) 6 janvier 2022

«Nous sommes très préoccupés par le fait que nous avons envoyé lettre sur lettre au procureur général Garland et au directeur du FBI Wray, pour simplement faire la lumière sur des circonstances inexpliquées où des personnes figurent sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI à partir du 6 janvier, puis elles tombent de cette liste », a ajouté le représentant de Floride.

« Le directeur Wray a été interrogé sous serment devant le Congrès sur les actifs et les agents fédéraux qui étaient sur le terrain le 6 janvier, et il n’a pas fourni de réponses claires », a noté Gaetz. « Le procureur général Garland a été interrogé au sein du comité judiciaire par mon collègue Thomas Massie au sujet de Ray Epps. Il aurait pu éclaircir cette circonstance et résoudre toutes ces questions, mais il a refusé de le faire.

Gaetz a ensuite crédité Revolver.News d’avoir regroupé plusieurs des vidéos du 6 janvier qui n’ont pas été publiées par la presse d’entreprise.

