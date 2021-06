Matt Gaetz nie les rumeurs bizarres de trafic sexuel, de meurtre ; regrette l’association avec Greenberg ⋆ .

Le représentant Matt Gaetz (R-Fla.) nie une série de rumeurs et d’allégations bizarres circulant à son sujet, notamment son implication dans le trafic sexuel, l’utilisation abusive de fonds publics ou de campagne, et même le meurtre accidentel de quelqu’un et le déplacement du corps – mais il regrette son association avec Joel Greenberg, qui a plaidé coupable à une accusation de trafic sexuel.

“C’est une expérience bizarre d’avoir ces accusations très étranges qui n’ont aucun rapport avec la réalité”, a déclaré Gaetz au podcast de John Solomon Reports. « Vous savez, il y a deux mois et demi, j’ai été accusé de choses horribles – le tout de manière anonyme, bien sûr. Et depuis deux mois et demi, on m’accuse d’être un trafiquant sexuel, de maltraiter des femmes, d’avoir une relation avec quelqu’un qui avait 17 ans. Permettez-moi de dire aux auditeurs sans équivoque, tout cela est faux.

Matthew Phelan, un journaliste travaillant sur une histoire sur Gaetz pour Mother Jones, a laissé un message vocal à un ancien membre du personnel de Gaetz disant qu’il suivait des histoires selon lesquelles Gaetz était «secrètement bisexuel» et «se fréquentait occasionnellement avec des hommes». Phelan a évoqué des rumeurs selon lesquelles Gaetz « aurait tué quelqu’un accidentellement » en tant qu’étudiant de premier cycle à la Florida State University et « aurait conspiré avec son père et d’autres personnes pour déplacer le corps à Jacksonville ». Il a également évoqué « une poignée de sex tapes qui ont été utilisées pour faire chanter [Gaetz] remontant à ses années de collège » et a demandé à l’ancien membre du personnel s’il avait connaissance de ces accusations.

“Je n’ai jamais tué personne”, a déclaré Gaetz en réponse aux allégations de Phelan. « Vous savez, c’est une accusation horrible. Je ne suis pas bisexuel – ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à être bisexuel… J’aime les femmes… et le reste, je pense, est en grande partie destiné à essayer de me démolir en tant que force rhétorique dans notre mouvement.

Un ancien membre de la législature de l’État de Floride a envoyé un courrier électronique à Phelan pour faire le suivi d’une conversation antérieure qu’ils avaient eue. “Je n’ai jamais été harcelée par Matt Gaetz”, a-t-elle précisé pour Phelan.

« Matt et moi n’avons jamais eu de relation personnelle », a écrit le membre du personnel. «Toute interaction avec lui ou son bureau a toujours été respectueuse et gentille. Vous avez déclaré que quelqu’un vous avait dit que j’avais reçu une sorte de menace de mort et que ce n’était qu’une fausse accusation.

Gaetz a répondu à l’échange de la femme avec Phelan, en disant : « Il n’y a aucune femme là-bas avec n’importe quel type d’accusation que je me suis engagé dans cette conduite envers eux. Maintenant, je sais que les gens inventent des histoires folles, et il y a tout le temps des allégations folles. Mais ici, je suis confronté à deux mois et demi d’allégations anonymes sans fin, et pas une seule femme ne s’est levée pour dire : “Laissez-moi vous raconter l’histoire de Matt Gaetz qui m’a maltraité.” Et c’est parce que je traite les femmes avec respect. J’ai été élevée par une mère en fauteuil roulant depuis l’âge de trois ans. Je comprends l’importance et juste la gratitude que je montre aux femmes. Tout mon bureau au Congrès est essentiellement dirigé par des femmes. Et donc je prends ces accusations très au sérieux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été impliqué dans le trafic sexuel de jeunes femmes, Gaetz a répondu: “Absolument pas, sans équivoque faux.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait assassiné quelqu’un alors qu’il était à l’Université d’État de Floride, Gaetz a répondu: “Je n’ai jamais assassiné personne.”

Répondant à l’accusation selon laquelle il aurait déplacé le corps d’une personne assassinée, Gaetz a déclaré: “Je n’ai pas non plus déplacé de corps que quelqu’un d’autre ait assassiné.”

Gaetz a également nié avoir eu des relations sexuelles avec un mineur “en tant qu’adulte”, affirmant que “la dernière fois que j’ai eu des relations sexuelles avec un adolescent de 17 ans, j’avais 17 ans. Et ces allégations sont fausses”.

Il a été interrogé sur les accusations selon lesquelles il aurait détourné de l’argent de son bureau ou de sa campagne au Congrès. “Je n’ai pas abusé des fonds publics, je n’ai pas abusé des fonds de campagne”, a déclaré Gaetz. « Ma conviction est que la raison pour laquelle ces allégations sont divulguées est de créer le prédicat pour essayer d’approfondir le travail important de mon bureau du Congrès et le travail important que je fais en tant que personnalité politique de ce pays qui a un point de vue distinct et une vision distincte sur la façon de prendre ce pays… Ces allégations, bien que fausses, visent spécifiquement à tenter de perturber les efforts qui sont importants pour le peuple américain.

Un associé de Gaetz, Joel Greenberg, a plaidé coupable à six chefs d’accusation fédéraux, dont le trafic sexuel d’un jeune de 17 ans. L’affaire a ouvert une enquête fédérale sur le membre du Congrès.

On a demandé à Gaetz s’il craignait d’être impliqué par Greenberg dans un acte répréhensible. “Je ne le fais pas”, répondit-il. « … Il y a probablement beaucoup d’Américains qui regrettent une ou deux amitiés qu’ils se sont faites dans leur vie. C’est certainement celui que je regrette. Je pense qu’il est tout à fait juste que mes électeurs portent un jugement sur moi en fonction de ceux avec qui je me suis associé. Et c’était une association que je n’aurais pas dû faire.

«Et je pense qu’il serait juste et approprié pour mes électeurs d’évaluer cette erreur que j’ai commise, en association, aux côtés de l’autre travail que j’ai fait pour me battre pour eux. Et, vous savez, nous faisons tous des erreurs à cet égard. Mais je ne crains pas que M. Greenberg soit en possession d’une preuve fumante, parce que je n’ai pas fait les choses qu’ils m’accusent de faire. Et je pense que nous allons en apprendre beaucoup plus sur M. Greenberg et ce qu’il a dit et ce qu’il a fait, si, en fait, le gouvernement continue de me poursuivre.