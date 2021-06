Matt Gaetz pourrait avoir encore plus de problèmes alors que son affaire prend une autre tournure

L’Amérique a assez bien connu Matt Gaetz pendant le mandat de Donald Trump. Le membre du Congrès de Floride s’est attaché à l’ancien président, assistant à des événements avec Trump et le défendant comme un pit-bull.

Et depuis que Trump a été démis de ses fonctions, les projecteurs ont continué à briller sur Gaetz, mais pour toutes les mauvaises raisons. Il y a quelques semaines, il a été révélé que le représentant de Floride faisait l’objet d’une enquête pour un éventuel trafic sexuel. Et selon un nouveau rapport de Politico, Gaetz pourrait également s’inquiéter d’autres accusations.

Marc Caputo note que le membre du Congrès pourrait être accusé d’obstruction après que de nouvelles informations aient été fournies par un témoin qui s’est entretenu avec des procureurs. Le scribe de Politico rapporte :

« L’enquête d’obstruction découle d’un appel téléphonique que le témoin a eu avec l’ex-petite amie de Gaetz. À un moment donné au cours de la conversation, l’ex-petite amie a connecté Gaetz à l’appel, ont indiqué des sources. Bien qu’on ne sache pas exactement ce qui a été dit, la discussion sur cet appel est essentielle pour savoir si les procureurs peuvent inculper Gaetz d’entrave à la justice, ce qui rend illégal de suggérer qu’un témoin dans une affaire pénale mente ou donne un témoignage trompeur.

Souvent, lorsqu’un républicain est accusé de malversation, le parti se mobilise autour d’eux. Cela n’a pas été le cas avec Gaetz car très peu de ses collègues ont été disposés à parler en son nom. Le représentant de Floride voyage actuellement à travers le pays et organise des rassemblements avec Marjorie Taylor Greene, une autre républicaine controversée.

