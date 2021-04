Matt Gaetz reçoit peu de soutien de ses collègues du GOP au milieu d’allégations de trafic sexuel – RedState ⋆ .

Il semble que certains législateurs républicains ne s’efforcent pas exactement de soutenir le représentant Matt Gaetz (R-FL) après l’annonce de la nouvelle selon laquelle il fait l’objet d’une enquête pour trafic sexuel présumé et avoir des relations inappropriées avec une jeune fille de 17 ans. Leur réticence à parler au nom de Gaetz pourrait indiquer qu’ils sont simplement prudents et attendent que tous les faits soient révélés. Mais il semble plus probable que leur silence sur la question soit motivé par le soutien indéfectible du législateur à l’ancien président Donald Trump et ses efforts contre l’establishment du GOP.

The Hill a rapporté:

Peu de collègues du GOP de Gaetz viennent défendre le Floridien de troisième mandat à la suite d’un rapport du New York Times selon lequel le ministère de la Justice (DOJ) enquêtait sur des allégations d’inconduite sexuelle avec – et de trafic interétatique – d’un mineur il y a environ deux ans. Et un certain nombre de républicains, tout en mettant en garde contre les conclusions prématurées sur la conduite de Gaetz, ont également suggéré qu’il ne le manquerait pas s’il était parti.

Un législateur du GOP qui a préféré garder l’anonymat a déclaré: « Je ne sais rien de cette situation à part dire qu’il s’est certainement fait des ennemis et a peint un œil de bœuf dans le dos. »

Il a ajouté: « Cela semble être une blessure auto-infligée. »

Certains collègues de Gaetz ont indiqué qu’ils hésitaient à le soutenir publiquement parce qu’ils ne savaient pas s’ils devaient ou non croire son histoire. «Mon point de vue personnel est qu’il y a beaucoup de trous dans son histoire et que son déni n’était pas vraiment un déni. «Je n’ai jamais voyagé avec une femme mineure» n’est pas exactement un déni de relations avec une femme mineure », a déclaré un autre législateur du GOP.

«Cela dit, jusqu’à ce que des accusations soient déposées, je ne pense pas [punitive] l’action est justifiée », ont-ils poursuivi. «Aussi dégoûtantes que soient les allégations, [they’re] toujours juste des allégations, et nous n’avons pas entendu l’accusateur. Si des accusations sont déposées, retirez immédiatement [him] des comités ou tout autre précédent dit de la question de Chris Collins quand il a été inculpé. Fondamentalement, si cela est vrai, Matt a terminé, et nous devons le préciser. »

Un autre législateur républicain a déclaré que les accusations n’étaient pas surprenantes. «Tout le monde savait déjà que Gaetz était une bombe à retardement et ses jours à la Chambre étaient comptés, mais cette histoire est plus bizarre que prévu», a déclaré le législateur.

D’autres républicains au Congrès ont critiqué l’apparition de Gaetz avec Tucker Carlson de Fox News dans lequel il a nié les allégations et a expliqué qu’un membre du ministère de la Justice tentait de lui extorquer.

«Je peux dire qu’en fait, vous et moi sommes allés dîner il y a environ deux ans, votre femme était là, et j’ai amené une de mes amies – vous vous en souviendrez – et elle a été menacée par le FBI, on lui a dit que si elle ne voulait ‘t flic au fait que d’une manière ou d’une autre j’ai été impliqué dans un système de pay-for-play, qui pourrait faire face à des problèmes », a déclaré Gaetz. «Je crois donc qu’il y a des gens au ministère de la Justice qui essaient de me salir. Fournir des vols et des chambres d’hôtel à des personnes avec qui vous sortez et qui ont l’âge légal n’est pas un crime. »

«Son affichage bizarre sur Tucker est une tentative de brouiller les questions», a déclaré un autre législateur.

Gaetz est connu pour son soutien vocal à Trump et à ses théâtres au Congrès et ailleurs. C’est une qualité qui a agacé certains de ses collègues qui sont vraisemblablement des types d’établissements. Cependant, certains à droite ont fait une observation intéressante: le camp Trump n’a pas parlé de l’histoire.

«Je pense que cela en dit long sur le fait que« Trump World »ne saute pas à sa défense. Je ne peux pas le dire concrètement, mais son entretien avec Tucker ne lui a pas rendu service », a déclaré un ancien assistant de Trump.

« Personne du nom de Trump ne le défend – c’est un signe assez important », ont-ils ajouté.

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), est intervenu mercredi sur la question, affirmant que Gaetz avait le droit de se défendre. Il a déclaré que le membre du Congrès devrait être autorisé à conserver son affectation au comité jusqu’à ce que des preuves prouvent sa culpabilité.

«Ce sont de graves implications. Si cela s’avère vrai, oui, nous le retirerions si tel est le cas », a-t-il déclaré à Fox News. «Mais pour le moment, Matt Gaetz dit que ce n’est pas vrai et que nous n’avons aucune information. Alors, obtenons toutes les informations.

Depuis que la nouvelle de l’enquête a fait surface mardi, d’autres faits sont apparus donnant plus de détails sur l’histoire. Bonchie de RedState a rapporté que mercredi, le père de Gaetz, un ancien sénateur de l’État de Floride, a fourni un courrier électronique montrant qu’il travaillait avec le FBI sur une enquête concernant les allégations selon lesquelles un membre du ministère de la Justice tentait d’extorquer Gaetz.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune preuve prouvant que Gaetz est coupable d’une activité inappropriée avec un mineur. Mais pour rendre les choses encore plus bizarres, il semble qu’il y ait des indications que les allégations d’extorsion du représentant pourraient être exactes. Son père a déclaré que deux hommes l’avaient approché après avoir pris connaissance de l’enquête fédérale, affirmant que si l’aîné Gaetz donnait de l’argent pour financer un effort visant à localiser Robert A. Levinson, un Américain retenu en otage en Iran, ils feraient quelque chose pour le jeune Gaetz. problèmes légaux.

Mais que les soupçons soient vrais ou non, il semble que Gaetz soit seul, du moins pour le moment.