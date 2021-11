Matt Grimes s’engage sur l’avenir de Swansea City avec un accord à long terme

Le capitaine de Swansea City, Matt Grimes, a signé un nouvel accord à long terme avec le club gallois. Le joueur de 26 ans restera au Liberty Stadium jusqu’en 2025.

Matt Grimes s’engage sur l’avenir de Swansea City

Capitaine fiable

Malgré les inquiétudes suscitées par un nouvel accord, le skipper de Swansea, Matt Grimes, a finalement engagé son avenir pour le club en signant un nouvel accord à long terme.

Le joueur de 26 ans, qui a rejoint les Swans en 2015 en provenance d’Exeter City, a joué jusqu’à présent chaque minute de la saison de championnat et a maintenant atteint 175 apparitions pour le club.

Ayant été lié à un déménagement à Fulham cet été alors que le milieu de terrain entrait dans la dernière année de son contrat, le club et le joueur étaient soulagés de conclure l’accord.

Ce que Matt Grimes a dit

S’adressant au site officiel du club, Grimes a déclaré: «Je suis en effervescence, c’est un projet fantastique ici et tout le monde sait à quel point j’aime le club.

«Je suis vraiment heureux, et je suis tellement heureux d’avoir franchi la ligne.

« La façon dont nous jouons a été massive. Dès l’arrivée du nouveau manager, j’ai su que j’adopterais tout de suite son style et j’apprécie mon football maintenant, probablement plus que toute autre année.

« C’est une si grande partie de la vie d’un footballeur d’apprécier son football et le football qu’il joue.

«Je sais que cela semble idiot, mais cela a été un facteur important pour moi de rester et je ne pourrais pas être plus heureux. Le club a nommé un manager fantastique en Russell Martin, et nous sommes sur le point de faire quelque chose de vraiment spécial ici, je pense.

« J’aime le club de tout mon cœur, mon partenaire adore ça ici et ma fille est née ici, donc c’est l’endroit parfait pour moi. »

Remonter le tableau

Maintenant, Grimes et ses coéquipiers de Swansea chercheront à gravir les échelons du championnat. Le club gallois occupe actuellement la 12e position avec six victoires, cinq nuls et six défaites.

L’équipe de Russell Martin a perdu 4-0 contre Bournemouth avant la pause internationale et cherchera à rebondir contre Blackpool.

Photo principale

Intégrer à partir de .