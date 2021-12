Le projet a été lancé par une équipe de deux développeurs de logiciels canadiens, Matt Hall et John Watkinson, qui se disent « technologues créatifs ». Et bon nombre des attributs qu’ils ont mélangés dans CryptoPunks peuvent être trouvés dans toute la scène NFT – tout projet, comme Bored Apes ou Pudgy Penguins, qui a une monnaie limitée de 10 000 jetons leur doit une dette de gratitude. CryptoPunks fait désormais partie de l’esthétique d’Ethereum et sa propriété intellectuelle appartient à Larva Labs, la société fondée par Hall et Watkinson.

