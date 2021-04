Matt Hancock, 42 ​​ans, reçoit le vaccin Covid du professeur Jonathan Van-Tam ⋆ .

Matt Hancock avait l’air ravi alors qu’il posait fièrement avec sa carte de vaccination (Photo: Jeremy Selwyn / Evening Standard / eyevine)

Le secrétaire à la Santé a reçu son premier coup de Covid par son collègue, le professeur Jonathan Van-Tam, et a déclaré que cela “ ne faisait pas mal du tout ”.

Matt Hancock leva le pouce et sourit à travers un masque facial alors que le médecin-chef adjoint d’Angleterre lui injectait le bras au Science Museum de Londres.

Le joueur de 42 ans, qui a reçu le jab d’AstraZeneca, a déclaré qu’il pouvait “ à peine le sentir ” avant que JVT ne lui dise qu’il doit revenir dans 12 semaines.

M. Hancock a déclaré qu’il était “ très excité ” lorsqu’il a reçu l’appel pour recevoir sa première dose et a exhorté les Britanniques à accepter leur offre lorsqu’ils reçoivent une invitation.

Partageant une image du moment qu’il a qualifié de «privilège», il a écrit sur Twitter: «Brillant! J’ai le coup. Entrée et sortie en 8 minutes. Ça n’a pas du tout fait mal.

‘Un grand merci à JVT et à l’équipe @sciencemuseum.

«Lorsque vous recevez l’appel, recevez le jab!

Plus à venir…

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();