Matt Hancock chahuté lors du retour à la Chambre des communes alors que les députés éclatent de rire face à l’ex-ministre en disgrâce | Politique | Nouvelles

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a félicité le Premier ministre à la suite de sa déclaration sur les soins sociaux et a appelé à une intégration “correcte” du secteur à la santé. M. Hancock a été chahuté à la Chambre des communes lorsqu’il a déclaré: “La réforme de la protection sociale a été esquivée pendant des décennies parce que les gouvernements successifs l’ont mise dans la case” trop difficile “. Alors, puis-je féliciter le Premier ministre d’avoir tenu nos engagements et son engagement.

« Puis-je lui demander de s’assurer qu’en plus de l’argent, nous intégrons correctement le NHS aux soins sociaux afin que les gens puissent obtenir la dignité qu’ils méritent ? »

Le Premier ministre a remercié M. Hancock d’avoir joué “un rôle majeur dans la gestation de ces politiques”.

M. Johnson a déclaré: “Ce que nous allons faire, c’est présenter un livre blanc sur l’intégration.

“Bien sûr, cela va être difficile, mais cela doit être fait, et nous devons avoir un système dans lequel les gens peuvent travailler à la fois dans le secteur de la santé et dans le secteur des soins de manière intégrée.

LIRE LA SUITE: Andy Burnham exige que QUATRE impôts soient augmentés pour payer les soins sociaux

“Nous devons avoir des détenteurs de budget uniques et nous devons nous assurer, par exemple, que vous ayez des dossiers électroniques uniques dans les domaines de la santé et des services sociaux.”

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement réagi à la dernière apparition de M. Hancock.

L’un d’eux a écrit: “Matt Hancock s’est simplement levé et a exigé que le gouvernement et le NHS fassent mieux en matière de protection sociale Face aux larmes de joie.

“Le pauvre mec a oublié qu’il était en charge de ça jusqu’à il y a 10 minutes.”

Alors qu’un autre a ajouté: “Matt Hancock se moquant de la ville alors qu’il se levait pour parler au Parlement a égayé un peu ma journée.”

Une troisième personne a déclaré: “Matt Hancock a l’air assez bronzé ici après deux vacances cet été: une avec sa femme et ses enfants à Cornwall et une autre en Suisse avec Gina Coladangelo.”

Cela survient alors que la chancelière a rendu hommage à l’ancien secrétaire à la Santé, le remerciant pour la création de stages et pour s’être assuré que la Grande-Bretagne disposait du “déploiement le plus rapide d’un vaccin au monde”.

S’exprimant aux Communes pour la première fois depuis sa démission fin juin, M. Hancock a déclaré aux députés : « Il me semble que la combinaison du programme de congé, du programme de démarrage, de l’offre pour les jeunes dont il vient de discuter, montre que le Les efforts de la chancelière permettent au Royaume-Uni d’avoir l’une des reprises économiques les plus rapides au monde.

“S’engagera-t-il à travailler à l’échelle mondiale pour s’assurer que la confiance et les opportunités que cela apporte sont disponibles à l’échelle mondiale, comme elles le sont de plus en plus ici au Royaume-Uni ?”

Ses propos ont été bruyamment hués par les bancs de l’opposition, avant que Rishi Sunak ne réponde : « (Il) a tout à fait raison et puis-je le remercier pour deux choses ; tout d’abord, lorsqu’il était ministre, il a créé des stages, qu’il sera heureux de savoir. que ce gouvernement triple le nombre de pour donner aux jeunes le meilleur départ possible dans la vie pour trouver de nouvelles compétences et opportunités, mais surtout cette année, en raison de son succès à faire en sorte que ce pays ait le déploiement le plus rapide d’un vaccin n’importe où dans le monde, nous bénéficions de l’ouverture la plus rapide et de la reprise économique la plus rapide.

« Je lui rends hommage pour cela.