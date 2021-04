Matt Hancock convoqué à la Haute Cour

L’action en justice a été intentée par le fondateur de Pizza Express Hugh Osmond et l’opérateur de boîtes de nuit Sacha Lord, rapporte The Sunday Telegraph.

Le journal dit avoir vu des documents de la Haute Cour qui montrent que les deux hommes d’affaires contestent « les règlements de 2021 sur la protection de la santé (Coronavirus, Restrictions) (Steps) (Angleterre) dans la mesure où ces règlements prévoient la réouverture des commerces de détail non essentiels avant l’intérieur. entreprises d’accueil « .

Le juge Swift a ordonné au secrétaire à la Santé «de signifier et de déposer sa réponse» mardi à 10 heures.

Les magasins, les coiffeurs, les salons de manucure, les bibliothèques et les lieux d’accueil en plein air tels que les jardins en plein air devraient rouvrir à partir du 12 avril.

Mais les lieux d’accueil et de divertissement intérieurs ne pourront ouvrir leurs portes qu’au moins le 17 mai.

M. Osmond et M. Lord estiment que l’hospitalité en Angleterre devrait également être autorisée à ouvrir des espaces intérieurs en avril car le risque de transmission de Covid-19 est plus élevé dans les magasins que dans les pubs et les restaurants.

Dans le Sunday Telegraph, M. Osmond a déclaré: « Le gouvernement ne nous a laissé d’autre choix que de le poursuivre en justice. Il s’agit d’une question vraiment urgente affectant la vie de millions de personnes qui ne peuvent tout simplement pas attendre. »

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Comme l’a dit le Premier ministre, nous voulons que ce verrouillage soit le dernier.

«Notre feuille de route définit une approche progressive pour assouplir prudemment les restrictions, éclairée par des experts scientifiques, et nous continuons d’agir en réponse aux dernières preuves disponibles pour protéger le NHS et sauver des vies.

« Nous avons continué à soutenir le secteur de l’hôtellerie tout au long de la pandémie, y compris notre nouveau programme de subventions de redémarrage de 5 milliards de livres sterling, l’extension du programme de congés et la réduction de la TVA, et de fournir à 750 000 entreprises du secteur de l’hôtellerie et d’autres secteurs un allégement des tarifs commerciaux. »

Le mois dernier, M. Lord s’est entretenu avec BBC Radio 4 pour discuter de la contestation judiciaire.

Il a déclaré: «Ce n’est pas nous contre le commerce de détail essentiel, mais ce que nous disons simplement, c’est que le gouvernement nous a demandé de dépenser des dizaines de millions de livres pour mettre ces mesures en place afin de créer des environnements sûrs, c’est exactement ce que nous avons fait, nous avons fait ce qui nous était demandé.

«Nous ne disons pas de revenir à la normalité où les gens font la queue au bar et aux pubs animés et des choses comme ça.

«Ce que nous disons, c’est que nous pensons que l’industrie est sûre d’entrer dans un lieu en portant un masque via un système unidirectionnel, de s’asseoir à une table où vous commandez via QR code, il y a track and trace, désinfectant pour les mains, là est uniquement un service de table, et vous payez à table par carte.

«Nous pensons qu’il s’agit d’un environnement sûr, par opposition à l’entrée et à la sortie des magasins qui ne sont pas essentiels.»

Les personnes participant à une série d’événements sportifs, de conférences et de clubs seront testées avant et après lors de la prochaine étape vers l’assouplissement des restrictions en Angleterre.

Les ministres ont déclaré que le programme, qui comprendra la finale de la FA Cup à Wembley, sera utilisé pour recueillir des preuves scientifiques sur la façon dont les sites peuvent rouvrir sans qu’il soit nécessaire de prendre une distance sociale.