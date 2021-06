Matt Hancock déclenche une recherche d’appareils à Whitehall alors qu’une caméra secrète fait craindre une bombe | Politique | Nouvelles

Sir John Hayes, député de Hollande-Méridionale et des Deepings et membre de la commission du renseignement et de la sécurité, a déclaré que la police et les services de sécurité devaient découvrir qui était responsable de l’installation d’une caméra cachée dans le bureau ministériel de M. Hancock. Cela survient alors que le gouvernement a lancé un balayage à Whitehall pour rechercher des dispositifs cachés à la suite de la publication par The Sun de photos intimes de M. Hancock avec son aide Gina Coladangelo. Sir John a déclaré: “Il n’est pas exagéré de dire que si vous pouvez faire entrer une caméra, vous pouvez alors faire entrer une bombe dans le bureau d’un ministre. Elles n’ont plus besoin d’être grosses, mais cela souligne à quel point cette faille de sécurité est grave .”

Il a poursuivi : « Cela ressemble clairement à une caméra secrète installée dans le bureau de Matt Hancock, ce qui a de profondes implications.

« La tâche la plus urgente pour la police et les services de sécurité est de découvrir si d’autres atteintes à la sécurité ont eu lieu dans d’autres cabinets ministériels et ceux des députés ou s’il s’agissait d’un cas unique.

«Ils ont également besoin de voir s’il ne s’agissait que d’une caméra ou s’il y avait aussi des appareils d’écoute.

“Ils doivent supposer qu’il y a eu d’autres violations jusqu’à ce qu’il soit prouvé que ce n’est pas le cas et que chaque bureau de ministre pourrait être mis sur écoute sous une forme ou une autre.”

Il a poursuivi : « Leur deuxième tâche consiste à découvrir qui a installé la caméra et si un groupe ou une organisation a été impliqué.

“Il y a des implications très sérieuses si la caméra était dans le bureau pendant un certain temps sur ce qui a été filmé d’autre, y compris les documents confidentiels et les conversations qui ont pu être enregistrées, y compris celles avec le Premier ministre.”

Il a déclaré que la démocratie britannique dépend de la capacité des ministres et des députés à tenir des réunions sensibles et importantes en privé sans qu’elles soient enregistrées ou surveillées.

Il a déclaré: “Je sais par expérience personnelle dans un certain nombre de ministères que les conversations que les ministres ont dans leur bureau peuvent être extrêmement sensibles et traiter de questions de nature hautement confidentielle.

« La confidentialité est fondamentale pour le travail des ministres et la vie privée doit être préservée.

“Cette [affair] ne sera pas la seule chose enregistrée et M. Hancock aura eu des discussions à haut niveau sur des sujets sensibles.

«Cela ne pourrait pas être plus grave compte tenu des informations qui auraient pu être glanées à partir de ces enregistrements. Au cours de cette pandémie, des discussions qui changent et sauvent des vies ont eu lieu dans ce bureau. »