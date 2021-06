Matt Hancock démissionne après avoir embrassé son assistante Gina Coladangelo

in

Le secrétaire à la santé Matt Hancock a démissionné de manière sensationnelle samedi soir au milieu de l’indignation après avoir été photographié enfreignant les règles de distanciation sociale en train d’embrasser son assistant.

M. Hancock s’est excusé lorsque des images et une vidéo sont apparues vendredi de lui avec Gina Coladangelo dans son bureau ministériel le 6 mai.

Dans une lettre à Boris Johnson, il a déclaré que le gouvernement « doit aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissés tomber comme je l’ai fait en violant les directives ».

Il a ajouté : « La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui mène à la sortie de cette crise.

«Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives et m’excuser auprès de ma famille et de mes proches de leur avoir fait subir cela. J’ai aussi besoin d’être avec mes enfants en ce moment.

Mme Coladangelo, mariée au millionnaire Oliver Tress, fondateur de la chaîne de magasins Oliver Bonas, aurait également démissionné de son poste au ministère de la Santé.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, M. Hancock a déclaré: “Je comprends les énormes sacrifices que tout le monde dans ce pays a faits, vous avez fait. Et ceux d’entre nous qui établissent ces règles doivent les respecter et c’est pourquoi je dois démissionner.

« Je veux remercier les gens pour leurs sacrifices incroyables et ce qu’ils ont fait. Tous ceux qui travaillent dans le NHS, dans les services sociaux, tous ceux qui sont impliqués dans le programme de vaccination et franchement tous ceux dans ce pays qui ont relevé les défis que nous avons vus au cours des 18 derniers mois. »

En réponse, le Premier ministre a écrit à M. Hancock : « Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez accompli – pas seulement pour lutter contre la pandémie, mais même avant que Covid-19 ne nous frappe. »

M. Johnson avait refusé de limoger M. Hancock, son porte-parole déclarant que le Premier ministre avait considéré l’affaire close après avoir reçu les excuses du député de West Suffolk.

Trois députés conservateurs avaient rompu les rangs samedi pour exiger qu’il démissionne après que le Sun eut annoncé pour la première fois qu’il avait une liaison extraconjugale.

Les avocats ont décrit comment M. Hancock a peut-être enfreint la loi concernant les restrictions sur les coronavirus, bien qu’il ait admis seulement avoir enfreint les directives.

Des questions ont également été posées sur la nomination de Mme Coladangelo à son poste au sein du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a tweeté : « Matt Hancock a raison de démissionner. Mais Boris Johnson aurait dû le limoger.

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a tweeté : « L’héritage de Matt Hancock en tant que secrétaire à la Santé sera celui du copinage et de l’échec.

“Et le fait que Boris Johnson pensait que Hancock pouvait continuer malgré tout remet en question le jugement du Premier ministre.”

Avant de démissionner, Tory Duncan Baker a déclaré à son journal local, l’Eastern Daily Press : « À mon avis, les personnes occupant de hautes fonctions publiques et de hautes responsabilités devraient agir avec la morale et l’éthique appropriées qui accompagnent ce rôle.

« Matt Hancock, sur un certain nombre de mesures, n’a pas réussi à atteindre cet objectif. En tant que député qui est un père de famille dévoué, marié depuis 12 ans avec une femme et des enfants merveilleux, les normes et l’intégrité sont importantes pour moi.

“Je ne cautionnerai en aucun cas ce comportement et j’ai dans les termes les plus forts possible dit au gouvernement ce que je pense.”

Le député conservateur vétéran Sir Christopher Chope a déclaré que ses électeurs « bouillonnaient ».

Le député de Christchurch a déclaré à l’émission PM de BBC Radio 4 que l’assemblée générale annuelle de son association de parti locale avait “appelé à l’unanimité Matt Hancock à démissionner immédiatement” et il a déclaré qu’il pensait que cela reflétait l’humeur du public.

Il a déclaré : « Ils ont estimé qu’il enfreignait le code ministériel ; qu’il enfreignait les règles de confinement ; qu’il est la personne qui a adopté les lois, signé les règlements, obligeant les gens à se conformer aux restrictions de leur liberté – dont beaucoup ne sont pas d’accord – mais qu’ils ont respectées par respect pour la règle de droit.

“Et ils sont absolument bouillonnants maintenant, qu’ayant fait des sacrifices eux-mêmes, y compris ne pas voir leurs proches et tout le reste, ils constatent que la personne qui était en charge de tout cela se sent libre de ne pas se conformer à ses propres règlements et je pense que c’est vraiment l’essence de tout.

L’ancienne ministre du Cabinet Esther McVey, la députée de Tatton, a déclaré à GB News: “Si cela avait été moi, je me serais résigné, et j’ai dit cela pour Dominic (Cummings), et j’espère que Matt Hancock pense au même chose, qu’il n’a pas besoin de se la faire imposer.

Elle a déclaré que ce serait “bien mieux vu” s’il démissionnait.

Le député conservateur William Wragg a tweeté : « Re M. Hancock, une pensée : les réglementations de Covid ont créé un monde dystopique de dénonciation, de doigtage et d’hypocrisie.

« Soyons libérés de cette tyrannie du diktat et de l’arbitraire. Comme nous le verrons inévitablement avec ce triste exemple, la révolution consomme toujours la sienne.

Il s’agit d’un sondage instantané de Savanta ComRes, publié quelques heures après que des photos du couple s’embrassant dans le bureau ministériel de M. Hancock, ont révélé que 58% des adultes britanniques estiment qu’il devrait démissionner, contre 25% qui disent qu’il ne devrait pas.

Le groupe Covid-19 Bereved Families For Justice, qui représente ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la pandémie, a également appelé M. Hancock à partir.

Dans une lettre au Premier ministre, le groupe a déclaré qu’il avait rompu sa “position de neutralité sur la conduite ministérielle” pour exhorter M. Johnson à relever M. Hancock de son travail.

Mme Coladangelo, une amie de l’époque de M. Hancock à l’Université d’Oxford, a été admise au DHSC en tant que conseillère non rémunérée l’année dernière avant de se voir confier le rôle de 15 000 £ par an de directrice non exécutive du département.

La législation en vigueur à l’époque stipulait que « personne ne peut participer à un rassemblement » qui « est composé de deux personnes ou plus… et se déroule à l’intérieur ».

Une exception à cette règle était que le rassemblement était « raisonnablement nécessaire à des fins professionnelles ou pour la prestation de services bénévoles ou caritatifs ».

Les députés et ministres conservateurs auront également lorgné les élections partielles à Batley et Spen la semaine prochaine.

Le député de Christchurch, Sir Christopher, a déclaré à la BBC que l’impact sur le vote du West Yorkshire était dans son esprit.

La députée travailliste d’Halifax, Holly Lynch, se préparait à écrire une lettre ouverte aux députés conservateurs et au candidat conservateur aux élections, Ryan Stephenson, les mettant au défi de dire à M. Hancock de démissionner.

Avant cela, Sir Christopher a déclaré à l’émission PM de Radio 4 : « Bien sûr que je le ressens. Et c’est une autre raison pour laquelle je pense que plus tôt il ira mieux, car sinon les derniers jours de la campagne vont être dominés par cette question et cela ne sera évidemment pas très utile pour les conservateurs.