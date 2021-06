Matt Hancock démissionne: le secrétaire à la Santé démissionne au milieu d’allégations d’affaire – déclaration complète | Politique | Nouvelles

in

S’exprimant sur les raisons pour lesquelles il s’est senti obligé de démissionner, il a déclaré: «Plusieurs fois, je suis monté sur le podium à Downing Street et j’ai remercié l’équipe – ma propre équipe, le NHS, les bénévoles, les services armés, nos pharmaciens, médecins généralistes, l’industrie pharmaceutique l’industrie et l’ensemble du public britannique qui ont fait de tels sacrifices pour aider les autres.

“Ces remerciements sont sincères et sincères, je dois donc démissionner.”

M. Hancock a poursuivi en écrivant: «Ce fut l’honneur de ma vie de servir dans votre cabinet en tant que secrétaire d’État et je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli.

«Je continuerai bien sûr à vous soutenir de toutes les manières possibles depuis les banquettes arrière, et je tiens à vous remercier pour votre soutien indéfectible, votre leadership et votre optimisme, d’autant plus que nous avons travaillé ensemble pour vaincre cette terrible maladie.»