Matt Hancock “est parti pour ramasser des morceaux” – Le président fait rire avec la fouille brutale de Boris | Politique | Nouvelles

Après une dénonciation explosive de deux minutes de la décision de Boris Johnson d’informer les journalistes et les radiodiffuseurs des derniers développements de la feuille de route du gouvernement britannique pour le verrouillage, Sir Lindsay Hoyle a appelé Matt Hancock à faire sa déclaration. On a pu entendre un certain nombre de députés se moquer du président de la Chambre qui a lancé une fouille contre le Premier ministre tout en s’adressant au secrétaire à la Santé.

Sir Lindsay a déclaré: “J’appelle maintenant le malheureux qui a dû ramasser les morceaux.

“Le secrétaire d’État Matt Hancock doit faire la déclaration.”

On pouvait entendre un certain nombre de députés à la Chambre des communes rire de la fouille.

M. Hancock a semblé ignorer le commentaire et a plutôt lu directement sa déclaration préparée.

Juste avant d’appeler Matt Hancock, le président a lancé un avertissement furieux à Boris Johnson et a qualifié sa déclaration sur les restrictions britanniques de Covid d'”inacceptable” et “irrespectueuse”.

Sir Lindsay Hoyle était visiblement furieux que Boris Johnson ait choisi de ne pas faire sa déclaration à la Chambre des communes.

Le président a prévenu le premier ministre qu’il le surveillerait à l’avenir.

Sir Lindsay a déclaré: “Avant d’appeler le secrétaire à la Santé pour faire une déclaration, je tiens à répéter ce que j’ai dit plus tôt, il est tout à fait inacceptable que le gouvernement n’ait pas fait l’annonce de la déclaration d’aujourd’hui à la maison en premier.

“Je ne trouve pas cela acceptable du tout, les membres de cette maison sont élus pour venir ici et servir leur circonscription pour ne pas les servir via Sky et BBC.

“Le Premier ministre devrait être ici, je suis désolé si son dîner aurait été affecté.

“On m’a dit qu’il était à Bruxelles, je pense que le Bruxelles le plus proche ce soir était les choux dans son assiette au dîner qui était servi.

“Je dis maintenant Premier ministre, vous êtes sous ma surveillance et je veux que vous traitiez cette maison correctement.”