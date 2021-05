Matt Hancock «FAUX» pour avoir blâmé la montée subite de la souche indienne sur l’hésitation à la vaccination | Politique | Nouvelles

Cela est venu après que le secrétaire à la Santé a déclaré que la majorité des personnes hospitalisées atteintes du COVID-19 à Bolton étaient éligibles au vaccin mais ne l’ont pas eu. Dimanche, M. Hancock a déclaré à Times Radio: «Je suppose que la leçon numéro un de cet épisode est que si vous êtes éligible, vous devriez vous présenter et recevoir le coup.

«Si vous voulez savoir pourquoi c’est important, la majorité des personnes hospitalisées avec un coronavirus à Bolton ce matin sont éligibles pour le jab mais ne l’ont pas encore eu – [that] est le point fort de la raison pour laquelle il est si important que tout le monde se présente et reçoive ce coup.

M. Hancock a déclaré aux députés lundi que 2323 cas de la variante connue sous le nom de B.1.617.2 avaient été confirmés – contre 1313 jeudi.

Il a ajouté que 483 cas de la souche indienne ont été confirmés à Bolton et Blackburn avec Darwen, où la variante est maintenant la souche dominante.

Cependant, Yasmin Qureshi, député travailliste de Bolton Sud-Est, a déclaré que M. Hancock avait «tort» d’accuser les résidents locaux d’hésitation à la vaccination.

S’adressant à BBC Newsnight lundi, Mme Qureshi a déclaré: «Vous devez comprendre que tout cela a été déployé dans certaines parties de Bolton. Désormais, différentes parties de Bolton se trouvent dans des situations différentes.

Elle a expliqué que «lorsque le déploiement a été fait, il a été fait en un seul endroit dans le centre-ville avec environ six vaccinateurs seulement pour couvrir une vaste zone et une énorme population.

«Ils n’ont pas pu atteindre les gens. Ainsi, par exemple, certaines personnes ont dû utiliser deux ou trois bus pour se rendre au centre-ville.

«Beaucoup de ces personnes sont également des personnes qui ont des contrats zéro heure et qui vivent dans des maisons intergénérationnelles.»

Mme Qureshi a déclaré qu’elle et certains conseillers se sont rendu compte que les piqûres n’atteignaient pas les personnes dans ces zones, alors ils ont écrit aux autorités locales et au NHS pour demander plus de centres de vaccination pour ces personnes.

À Bolton, une équipe d’intervention rapide a été déployée dans la zone, comprenant 50 vaccinateurs supplémentaires, l’ouverture de deux nouveaux centres de vaccination et de six centres de dépistage en réponse aux craintes suscitées par la variante indienne.

Mme Qureshi a expliqué que maintenant plus de centres ont été créés à Bolton «des milliers de personnes sont venues» pour se faire vacciner.

Elle a ajouté: «Donc, c’est faux pour lui [Mr Hancock] dire que c’était une hésitation à propos du vaccin, ce n’était pas le cas.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des files d’attente de personnes à Bolton faisant la queue pour un vaccin contre le COVID-19 depuis que le gouvernement a augmenté les vaccinations dans la région.

Au cours du week-end, le taux de vaccination dans la ville a triplé, avec plus de 6 200 vaccinés.

La variante indienne s’est étendue à 86 régions du pays, y compris des parties de Londres et de Bedford.