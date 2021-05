Matt Hancock frappe à la “performance” de Cummings dans l’insulte brutale “J’ai sauvé des vies!” | Politique | Nouvelles

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a été approché par des journalistes qui lui ont demandé s’il avait vu une grande partie de l’ancien assistant en chef Dominic Cummings témoigner devant un comité mixte aujourd’hui. M. Hancock a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup regardé sa “performance”, mais qu’il travaillait plutôt sur le programme de vaccination. Le ministre a alors dit d’un air penaud qu’il «sauvait des vies» et qu’il publierait une déclaration complète à la Chambre des communes demain.

M. Hancock a déclaré aux journalistes près de chez lui qu’il “s’occupait de lancer le déploiement de la vaccination, en particulier pour les plus de 30 ans, et de sauver des vies”.

Il a expliqué qu’il était trop occupé pour regarder le “spectacle” qui a vu M. Cummings attaquer le secrétaire à la santé à plusieurs reprises.

M. Cummings a affirmé qu’il y avait eu des discussions au début de la pandémie pour savoir s’il fallait renvoyer M. Hancock.

Il a également qualifié sa cible de 100 000 tests quotidiens de «stupide» et pouvait citer «15 à 20» raisons de démettre le ministre de ses fonctions.

L’ancien assistant voulait un montant plus scientifique et non un chiffre “arbitraire” arraché de rien.

Le No10 a été invité à plusieurs reprises à commenter les allégations auxquelles il a simplement déclaré que M. Hancock et le Premier ministre Boris Johnson travaillaient “étroitement ensemble”.

M. Cummings a comparu devant une commission parlementaire mixte et a témoigné pendant sept heures sur la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Il a ajouté qu’il avait fait pression pour que M. Hancock soit limogé car il y aurait plus de morts s’il ne le faisait pas.

Le conseiller a également déclaré au comité qu’il appellerait assez près pour le limogeage de M. Hancock tous les jours, mais d’autres conseillers auraient dit de le garder proche car il pourrait devenir un bouc émissaire.

Curieusement, ce n’était pas la première fois que le secrétaire à la Santé avait une rencontre gênante avec des journalistes le jour où M. Cummings a témoigné.

Tôt le matin, avant le début de la commission, M. Hancock en tenue de sport a déclaré aux journalistes devant sa maison que les gens devraient recevoir leurs vaccins.

Le ministre s’est ensuite enfui des journalistes et a ignoré les questions du comité plus tard dans la journée.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler des accusations à sa connaissance, notamment le fait que le Premier ministre souhaitait se faire injecter du Covid à la télévision en direct et appelait le virus “kung-grippe”.