Matt Hancock humilié dans une gifle brutale alors que l’ex-secrétaire à la Santé a dit « d’arrêter de tweeter » | Politique | Nouvelles

Sur son compte Twitter, Mme Welch a écrit: « Personne dans la vie de Matt Hancock ne se soucie-t-il assez de lui pour dire: » Matt, mon pote, arrête littéralement de tweeter. Il n’y a personne sur cette terre qui se soucie de TOUT ce que vous avez à dire JAMAIS . Envie d’une tasse de thé ?' » Cela vient après que M. Hancock a exprimé son soutien aux vaccinations obligatoires pour les travailleurs du NHS, une position qu’il a rendue publique sur sa page Twitter.

Plus tôt dans la journée, M. Hancock a tweeté un lien vers un article qu’il a écrit dans le Telegraph sur la vaccination obligatoire, déclarant : « Depuis le début, je pense que les vaccins sont notre moyen de sortir de la pandémie.

« Le personnel du NHS et des services sociaux doit obtenir le jab pour sauver des vies et protéger nos libertés. »

Dans un deuxième tweet, il a déclaré: « Le cas des vaccinations obligatoires pour le personnel du NHS est accablant. »

Dans son article, M. Hancock a décrit la vaccination pour les travailleurs du NHS comme un « devoir moral », déclarant : « Pour ceux qui travaillent dans des rôles de soins, la protection des patients est un devoir moral. Compte tenu de la sécurité et de l’efficacité prouvées des vaccins pour sauver des vies, la vaccination est aussi un devoir moral.

« Après avoir examiné toutes les preuves, je suis convaincu que nous devons exiger la vaccination de tous ceux qui travaillent non seulement dans les services sociaux, mais aussi pour le NHS – et la mettre en place le plus rapidement possible. »

Mme Welch elle-même a été une opposante à la vaccination obligatoire qui a demandé pourquoi elle devrait être « forcée » d’avoir le vaccin pour voyager à l’étranger, affirmant que cela « détruisait nos libertés ».

Écrivant sur Twitter, la star de Hollyoaks doublement vaccinée a écrit: « J’ai eu 2 jabs et je me suis remis de covid. Pourquoi devrais-je être obligé d’avoir un rappel pour voyager à l’étranger l’année prochaine !!!!

« Et si quelqu’un dit que vous avez besoin d’un vaccin contre le paludisme pour voyager dans certains pays. Oui, mais vous pouvez choisir d’aller ailleurs.

LIRE LA SUITE: Matt Hancock dit que le personnel du NHS devrait être tenu d’obtenir des jabs COVID-19

Alan Partridge est un personnage de comédie interprété par l’acteur anglais Steve Coogan.

Jouant un diffuseur de télévision inepte, le personnage de M. Coogan est censé représenter une parodie de personnalités de la télévision britannique.

La vidéo a été moquée sur les réseaux sociaux, avec un utilisateur de Twitter disant : « La nouvelle série d’Alan Partridge manque un peu de rire !

Un autre utilisateur a déclaré: « Ce court clip vous donne l’impression d’avoir bingé quatre saisons de Partridge. »

Pendant ce temps, un troisième a écrit: « Quand vous voyez la tendance d’Alan Partridge et que vous trouvez que @MattHancock est plus Partridge que Partridge. »

M. Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé plus tôt cette année après que les détails de sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo ont été révélés.

Mais il reste député conservateur de West Suffolk, où il était « dehors » samedi.