Matt Hancock : Le baiser et le tâtonnement qui ont coûté une carrière

C’était le baiser et le tâtonnement qui ont coûté une carrière – la démission de Matt Hancock a fait tomber le rideau dans des circonstances mortifiantes sur un ministre dont la quête de Tigrou pour un poste de premier plan lui a valu des amis et des ennemis – mais qui respirait l’ambition et la confiance en soi.

La saga sur la façon dont le secrétaire à la Santé a été secrètement filmé en train de tâtonner Gina Coladangelo, une nomination non-exécutive dans son département (et assistante de facto) n’a pas encore été démêlée, ainsi que les implications inquiétantes d’une faille de sécurité qui pourrait lui permettre de passer inaperçu.

Mais la première réponse a été un slalom de limitation des dégâts désordonné et brouillon. “Entièrement personnel” a été la première réponse du numéro 10 dans une tentative de tirer un trait sur l’affaire et de garder Hancock en poste. Ce soutien était politique plutôt que personnel.

Le Premier ministre avait fait des commentaires dédaigneux sur Hancock comme étant « sans espoir » révélés par Dominic Cummings. Hancock lui-même avait souvent exprimé sa fureur d’être (comme il l’a vu) laissé porter la boîte pour les décisions et les omissions faites dans la gestion de la pandémie. Il était, comme le remarque un proche allié, “là sur la tolérance de Boris” en tant que éminent restant qui avait avalé la manœuvre de prorogation pour faire adopter le projet de loi de retrait du Brexit au Parlement.

Johnson était d’abord catégorique sur le fait que Hancock devrait rester. Ce sont des députés conservateurs d’arrière-ban qui ont porté le coup de grâce, exaspérés par les demi-excuses timides de Hancock dans lesquelles il a déclaré: «J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances. J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

La conduite de Hancock était consternante. Les politiciens sont des êtres humains qui s’égarent et trahissent leur mariage aussi souvent que n’importe qui d’autre. Mais un badinage amoureux mené dans son bureau, à l’heure où la montée en puissance de la variante Delta du Covid-19 provoque de nouvelles inquiétudes, ressemblait trop à la dernière itération d’un comportement intitulé “On les règle…” du gouvernement. Cela fait suite aux critiques concernant le manque de distanciation sociale lors du sommet du G7 à Cornwall.

La volonté du Premier ministre de « tirer une ligne » sous une « affaire personnelle » a également semblé particulièrement sourde. Les députés ont clairement exprimé leurs sentiments dans un déluge de messages WhatsApp et dans des appels à la présidente du parti, Amanda Milling. Du jour au lendemain, le numéro 10 a riposté, au motif que la perte d’un ministre à l’approche d’une élection partielle très médiatisée (Batley et Spen) plus tard cette semaine pourrait priver le gouvernement d’un scalpel travailliste. Johnson lui-même, habitué aux activités amoureuses hors-piste, a déclaré aux membres du personnel que Hancock avait été victime d’une piqûre injuste. De plus, il était également opposé à donner à Dominic Cummings la satisfaction de se débarrasser d’un ministre que son assistant apostat avait si clairement ciblé.

Vendredi soir et samedi matin, cependant, il y a eu un « tsunami de protestation » organisé par des responsables du parti qui sont devenus si inquiets qu’ils ont réveillé Johnson tôt pour exprimer leur inquiétude que l’affaire puisse dégénérer et que le jugement de Johnson ne soit jugé insuffisant. “Il devra y aller”, a déclaré un haut député de l’aile droite du parti au Brexit. “Mieux vaut s’y mettre”. Hancock, initialement confiant de pouvoir résister, était arrivé à la même conclusion après que des collègues généralement favorables de l’aile modérée du parti aient été tièdes.

L’équipe Johnson est passée “rapidement à la pensée de remplacement”. Il a été question de ramener Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire à la Santé, ce qui éviterait le remaniement plus large que Johnson était déterminé à éviter. Mais Johnson s’est toujours méfié de ramener Hunt, qui s’est présenté contre lui pour le leadership et a exigé un retour au rôle de ministre des Affaires étrangères, ce que Johnson a refusé.

Michael Gove se classerait généralement parmi les rares ministres du Cabinet possédant les connaissances et l’expérience institutionnelles nécessaires pour assumer un rôle qui coïncide avec la course pour devenir le nouveau directeur général du NHS England. Cela, dit une source senior du NHS “aurait pu être un coureur” si Cummings n’avait pas révélé plus tôt que le Premier ministre avait réfléchi au remplacement de Hancock par Gove.

Ainsi, Sajid Javid, qui a démissionné suite à l’ingérence du numéro 10 dans son poste de chancelier, est apparu comme le candidat qui satisfaisait aux critères de Boris : il est indéniablement intelligent, considéré comme un communicateur rassurant et n’avait pas exigé de vengeance publique après la rupture avec Boris. Surtout, en termes de parti toujours déchiré en interne par des scissions du référendum sur l’UE, Javid, comme Hancock, est un reste.

« Vient l’heure, vient le retour », a plaisanté un ancien collaborateur de Javid. Le travail de sauvetage a été, au moins, habilement géré. Mais le n°10, ainsi que le secrétaire à la Santé évincé, ont reçu un coup dur de la part des arrière-bans, qui ont goûté au pouvoir sur la vie politique et la mort.

Ayant pris le goût pour cela, le Cabinet a été averti qu’en matière de chutes, le Premier ministre n’est plus la seule voix à déterminer s’ils survivent ou tombent.

Anne McElvoy est rédactrice en chef chez The Economist