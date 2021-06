Matt Hancock: le député conservateur se joint aux appels pour que Matt Hancock démissionne après avoir embrassé son assistant

in

UNE

Le député conservateur s’est joint aux appels croissants pour que le secrétaire à la Santé Matt Hancock démissionne après avoir été photographié enfreignant les règles de distanciation sociale en train d’embrasser son assistant.

Les avocats ont décrit comment M. Hancock a peut-être enfreint la loi concernant les restrictions sur les coronavirus, bien qu’il ait admis seulement avoir enfreint les directives.

Des questions ont également été posées sur la nomination de Mme Coladangelo à son poste au sein du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) en premier lieu.

Le Premier ministre a jusqu’à présent résisté aux appels au limogeage de M. Hancock, qui a déclaré qu’il était “très désolé” d’avoir laissé tomber les gens après que le Sun a signalé pour la première fois qu’il avait une liaison extraconjugale.

LIRE LA SUITE

Mais Tory Duncan Baker a déclaré que ce n’était pas suffisant.

M. Baker a déclaré à son journal local, l’Eastern Daily Press : « À mon avis, les personnes occupant de hautes fonctions publiques et de hautes responsabilités devraient agir avec la morale et l’éthique appropriées qui accompagnent ce rôle.

“Matt Hancock, sur un certain nombre de mesures, n’y est pas parvenu. En tant que député, père de famille dévoué, marié depuis 12 ans avec une femme et des enfants merveilleux, les normes et l’intégrité sont importantes pour moi.

“Je ne cautionnerai en aucun cas ce comportement et j’ai dans les termes les plus forts possible dit au gouvernement ce que je pense.”

Martha Hancock, l’épouse de Matt Hancock depuis 15 ans, devant la maison familiale vendredi

/ PA

Il s’agit d’un sondage instantané de Savanta ComRes, publié quelques heures après que des photographies du couple s’embrassant dans le bureau ministériel de M. Hancock, ont révélé que 58% des adultes britanniques estiment qu’il devrait démissionner, contre 25% qui disent qu’il ne devrait pas.

Le groupe Covid-19 Bereved Families For Justice, qui représente ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la pandémie, a également appelé M. Hancock à partir.

Dans une lettre au Premier ministre, le groupe a déclaré qu’il avait rompu sa “position de neutralité sur la conduite ministérielle” pour exhorter M. Johnson à relever M. Hancock de son travail.

Le SNP a déclaré que M. Johnson “risquait de compromettre des mesures vitales de santé publique” en maintenant M. Hancock au poste de secrétaire à la Santé.

Le SNP a déclaré qu’il y avait “des questions très sérieuses” pour M. Hancock et que l’incident ne pouvait “simplement passer sous le tapis”.

Sa chef adjointe de Westminster, Kirsten Oswald, a déclaré : « Le Premier ministre doit enfin faire ce qu’il faut et donner la priorité à ses responsabilités en matière de santé publique.

“Le public doit avoir confiance dans ceux qui fixent les règles et il ne peut pas être vrai que ce soit une règle pour l’élite conservatrice et une autre pour le reste d’entre nous.

“Malgré la déclaration de clôture de l’affaire, la réalité est qu’elle est tout sauf close.

“Il y a des questions très sérieuses auxquelles Matt Hancock doit répondre sur la nomination de son assistant au poste lucratif, ainsi que des questions sur si Hancock a enfreint ou non le code ministériel.”

Dans une déclaration jeudi, M. Hancock a déclaré: “J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances, j’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

“Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle.”

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Johnson avait accepté les excuses de M. Hancock et “considérait que l’affaire était close”.